Nhói lòng 2 bé sinh non mất mẹ vì Covid-19, bố nghỉ làm đi xin sữa nuôi con

Covid-19 đã cướp đi rất nhiều thứ và để lại những nỗi đau ở nhiều gia đình, trong đó có tổ ấm của anh Đỗ Thanh Hà (33 tuổi, trú tại thôn Tây Am, xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng). Ngày 29/12/2021, vợ anh là chị Ngô Hà Phương không may qua đời do mắc Covid-19 khi chưa được tiêm vắc xin, đang dưỡng thai 29 tuần tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

2 con sinh đôi thiếu tháng cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc người mẹ mắc Covid-19 trút hơi thở cuối cùng.

Đội ngũ bác sĩ đã nỗ lực mổ cứu lấy hai con, một trai, một gái. Khi hai con vừa cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc mẹ rời xa trần thế. Hai con chỉ nặng 850g và 900g, hy vọng sống của các con thật mong manh, phải chuyển vào nuôi lồng ấp tại bệnh viện trong nửa tháng. Ông bà nội phải tiếp tục thay mẹ ủ ấp tiếp trong hai tháng.

Anh Hà cho biết, hai con là kết quả từ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) sau 6 năm nỗ lực chữa trị hiếm muộn vô cùng tốn kém của vợ chồng anh. Ngỡ tưởng niềm vui từ đây sẽ đong đầy trong gia đình của đôi vợ chồng trẻ nhưng hạnh phúc chẳng tày gang…

Từ một tổ ấm hạnh phúc, Covid-19 đã khiến vợ chồng anh Hà âm dương cách biệt. Biến cố quá lớn đó khiến anh suy sụp tinh thần, bị sụt cân, đang làm công nhân phải nghỉ việc để chăm con.

Covid-19 đã khiến vợ chồng anh Hà âm dương cách biệt, 2 con nhỏ thiếu hơi ấm của mẹ.

"Sau 3 tháng chăm sóc đặc biệt, các cháu được xuất viện. Số tiền chi trả thời điểm đó khoảng 280 triệu đồng. Gia đình phải vay mượn khoản tiền này. Giờ tinh thần tôi vẫn còn chưa ổn định, phải chạy đi chạy lại chăm sóc cho hai con nên chưa đi làm lại được để kiếm tiền trả nợ, mua sữa, bỉm cho con", anh Hà tâm sự.

Nuôi một đứa trẻ sinh thường vốn đã vất vả, nuôi hai đứa trẻ sinh non, lại trong hoàn cảnh nỗi đau còn đó thì càng vất vả hơn gấp bội. Nghe tiếng hai con khóc ngằn ngặt vì thiếu đi dòng sữa ngọt lành, tràn đầy tình yêu thương, ấm áp của mẹ, nhiều người không cầm được nước mắt.

Gà trống nuôi con, anh Hà phải lên các hội nhóm trên mạng của các mẹ bỉm sữa để xin sữa cho con. Anh mua túi bảo quản sữa gửi cho các bà mẹ tặng sữa, khi được nhiều sẽ đến xin sữa về nuôi con. Hai con đang lớn dần lên từ nguồn sữa lành của các bà mẹ ở khắp nơi.

Hai con được đặt tên là Thanh Hưng và Linh Đan. Hiện tại, hai bên gia đình cùng hỗ trợ nhau chăm sóc các bé, nhà nội chăm Linh Đan, còn bên ngoại chăm Thanh Hưng để giảm bớt gánh nặng kinh tế. Đến nay, hai con nặng khoảng 3,8kg, mỗi ngày ăn 8 bữa (6 bữa sữa mẹ xin được, 2 bữa sữa công thức).

Bà Sạo đã cao tuổi, nhiều bệnh tật phải nén nỗi đau vào trong, gắng gượng thay con dâu chăm cháu nội từ thuở lọt lòng.

Điểm tựa tinh thần lớn nhất của bố con anh Hà hiện tại là bố mẹ và gia đình hai bên nội, ngoại nhưng bố mẹ già yếu, sức khỏe ngày càng yếu. Mẹ anh là bà Đỗ Thị Sạo cho biết, bị nhiều bệnh như huyết áp cao, tiểu đường, men gan cao, đau khớp, đang phải uống thuốc hàng ngày, đi lại tập tễnh, khó khăn.

"Tôi vốn đã đau yếu nhiều năm nay, còn bố Hà mấy năm trước phải phẫu thuật cắt bỏ 2/3 dạ dày nên sức khỏe cũng rất yếu. Chúng tôi cũng phải gắng gượng nén nỗi đau vào trong để giúp con chăm 2 cháu. Hiện giờ chính quyền địa phương quan tâm, có chính sách hỗ trợ cho tôi hàng tháng là một triệu đồng", bà Sạo trải lòng.

Về bên nhà vợ của Hà, bố vợ đã mất, chỉ còn mẹ vợ nhưng sức khỏe yếu, thường hay khóc vì nhớ con thương cháu.

Trao đổi với PV Dân trí, bà Mai Thị Hải - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Cao Minh cho biết, vợ chồng anh Hà trước đây đều làm công nhân nên cuộc sống cũng rất vất vả. Nền tảng gia đình cũng không khá giả, bố mẹ hai bên cũng nhiều tuổi lại ốm đau, bệnh tật.

"Quả thực có được hai bé đến ngày hôm nay là cả một sự nỗ lực rất lớn của gia đình. Hoàn cảnh bố con các cháu hiện tại rất khó khăn. Các tổ chức đoàn thể trong xã Cao Minh đã kêu gọi các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ. Với tinh thần tương thân tương ái, tôi rất mong nhận được sự chung tay kết nối và ủng hộ của bạn đọc báo Dân trí trên cả nước cho hai cháu Hưng và Đan có thêm chút sữa, bỉm trong lúc ngặt nghèo này", bà Hải kêu gọi giúp đỡ.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Anh Đỗ Thanh Hà Địa chỉ: Thôn Tây Am, xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng Số điện thoại: 0904.488.482 Số tài khoản anh Hà: 0904.488.482 Tại ngân hàng Quân đội (MB)

Tác giả: Trí Thành

Nguồn tin: Báo Dân trí