Nhiều ông lớn xe hơi "tái mặt", xế hộp Trung Quốc có thể "biến mất"

Nhiều ông lớn "tái mặt" ngay đầu năm

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 1, doanh số xe tiêu thụ tại Việt Nam giảm trên 50% so với tháng trước và cùng kỳ năm trước.

Nhiều ông lớn xe hơi tại Việt Nam suy giảm doanh số bán ra do nhiều nguyên nhân

Doanh số bán xe toàn thị trường theo báo cáo chỉ đạt hơn 15.700 chiếc, giảm 52% so với tháng trước (17.000 chiếc). Trong đó, xe du lịch giảm 48% (11.00 chiếc) so với tháng trước và giảm 52% (gần 14.000 chiếc) so với cùng kỳ năm trước.

Hàng loạt đại gia xe hơi cũng suy giảm doanh số bán ra trong tháng 1/2020. Cụ thể Toyota chỉ đạt 3.900 chiếc, giảm 4.700 chiếc so với tháng 12/2019 và 3.700 chiếc so với cùng kỳ năm 2019; Honda chỉ đạt lượng bán ra hơn 1.900 chiếc, giảm 1.000 chiếc so với tháng trước và gần 2.000 chiếc so với cùng kỳ năm trước.

Đại diện của Thaco cũng chỉ tiêu thụ được 3.700, giảm 2.700 chiếc so với tháng trước và giảm gần 4.800 chiếc so với tháng 1/2019.

Mitsubishi có doanh số bán ra 1.600 chiếc, giảm 1.200 chiếc so với tháng 12/2019 và giảm gần 900 chiếc so với cùng kỳ năm 2019. Ford bán ra chỉ được 1.200 chiếc, giảm gần 1.800 chiếc so với tháng 12/2019 và giảm gần 2.200 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái.

Bốn mẫu xe “gà đẻ trứng vàng” vẫn tiêu thụ mạnh

Hyundai Accent, Grand i10, Toyota Vios và Mitsubishi Xpander vẫn là “gà đẻ trứng vàng” trong tháng Tết. Theo báo cáo của VAMA, trong tháng 1, mẫu Accent bán ra được hơn 1.700 chiếc, đứng đầu nhóm xe bán ra nhiều nhất tháng, đứng thứ 2 là Vios với 1.600 chiếc, thứ 3 là Hyundai i10 với 1.500 chiếc và đứng thứ 4 là Mitsubishi Xpander với 1.150 chiếc…

Hàng loạt mẫu xe vẫn có doanh số trên 1.000 chiếc/tháng trong tháng Tết



Ngoài 4 mẫu xe có doanh số bán trên 1.000 chiếc trong tháng, những mẫu xe trên 500 chiếc/tháng 1 cũng khá nhiều, số này lần lượt thuộc về Mazda 3, Hyundai Tucson, SantaFe, Fortuner, Kia Soluto và Kia Cerato, Honda City, CRV, Everest và Ford Ranger…

Điểm chung của các mẫu xe có doanh số trung bình từ 500 chiếc đến ngưỡng 1.000 chiếc/tháng đều là những mẫu xe thông dụng trên thị trường, có mức giá dưới 1,5 tỷ đồng/chiếc.

Hàng loạt xe đa dụng dưới 800 triệu đồng

Có trong tay khoảng 800 triệu đồng mà muốn sở hữu xe đa dụng 5-7 chỗ đích thực, bạn hoàn toàn đủ tự tin để rinh về nhiều mẫu xe đáng mơ ước.

Hyundai có nhiều mẫu xe giá phổ thông nhất hiện nay

Trong danh sách này, có Hyundai Tucson, Hyundai Kona, Ford EcoSport, Mitsubishi Xpander, Honda HRV, Toyota Rush… hay những "tân binh" có thể gia nhập thị trường xe Việt là Nissan Livina và Suzuki XL7 trong năm 2020.

Xế hộp giá rẻ Trung Quốc có nguy cơ “biến mất” ở Việt Nam

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, hết năm 2019, lượng xe các loại của Trung Quốc nhập vào Việt Nam chỉ đạt 5.000 chiếc, giảm 50% đến 100% so với cùng kỳ các năm trước.

Xe hơi sang chảnh và giá rẻ của Trung Quốc dần mất hút ở Việt Nam

Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm 2019, lượng xe con dưới 9 chỗ ngồi của Trung Quốc nhập vào Việt có ghi nhận số lượng nhập khẩu. Tuy nhiên, sau sự cố đường lưỡi bò, hầu như các dòng xe con dưới 9 chỗ của Trung Quốc nhập vào Việt Nam không còn.

Việc xe Trung Quốc suy giảm, dẫn đến mất doanh số tại Việt Nam khi cuối tháng 10/2019, cơ quan chức năng Việt Nam đã phát hiện có cài cắm bản đồ định vị vệ tinh “đường lưỡi bò” - đường 9 đoạn phi pháp của Trung Quốc vào bản đồ điện tử của ô tô du lịch.

Sự việc này đã ảnh hưởng lớn đến niềm tin của người tiêu dùng Việt cũng như thị trường xe Việt.

Thay đổi chính sách, xe nhập vào nhiều hơn

Chính phủ vừa ban hành quy định loại bỏ kiểm tra kiểu loại theo lô hàng như trước để tạo điều kiện cho các hãng và mẫu xe. Nghị định 17/2020/NĐ-CP đã sửa đổi, tháo gỡ nhiều vướng mắc trong Nghị định 116/2017/NĐ-CP về quản lý xe nhập khẩu và xe lắp ráp trong nước.

Xe nhập có thể tăng mạnh trở lại?

Như vậy, cơ hội cho xe nhập đang rộng mở hơn đối với thị trường Việt Nam và có thể mức giá có thể giảm sâu hơn. Chuyên gia Nguyễn Minh Đồng cho hay: Trước bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng và mở cửa thị trường, nếu không đẩy mạnh phát triển và đứng vững, sau 2025, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam sẽ khó tồn tại.

VinFast tăng giá hàng loạt mẫu xe

Cả ba mẫu ô tô của VinFast là Fadil, Lux A và Lux SA đều đồng loạt tăng giá vào đầu tháng 2. Cụ thể, giá mẫu xe nhỏ VinFast Fadil sẽ tăng thêm 20 triệu đồng, mẫu Lux A tăng 30 triệu đồng và Lux SA sẽ tăng thêm 50 triệu đồng.

Các mẫu xe của VinFast đều được tăng giá trong tháng 2/2020.







