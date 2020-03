Nhiều điểm mới trong tuyển sinh khối ngành công an

Về đối tượng: là cán bộ Công an; Chiến sĩ nghĩa vụ trong công an nhân dân (CAND) có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên (tính đến thời điểm thi THPT Quốc gia);

Công dân hoàn thành nghĩa vụ CAND hoặc hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong Quân đội nhân dân được dự tuyển một lần trong thời gian không quá 12 tháng kể từ ngày có quyết định xuất ngũ đến tháng dự tuyển (tháng 3).

Công dân có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển.

Về tiêu chuẩn: Thực hiện theo quy định tại Thông tư 15 (trừ tiêu chuẩn sức khỏe), trong đó cụ thể hóa, bổ sung một số điều kiện, tiêu chuẩn sau:

Người dự tuyển chưa kết hôn, chưa có con đẻ chỉ áp dụng với học sinh phổ thông, không áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ CAND, chiến sĩ nghĩa vụ xuất ngũ.



Tiêu chuẩn học lực (áp dụng với các thí sinh trừ cán bộ Công an trong biên chế): Các năm học THPT (lớp 10, 11, 12) đạt học lực trung bình trở lên;

Từng môn thuộc tổ hợp đăng ký dự thi (ĐKDT) vào trường CAND đạt từ 7.0 điểm trở lên trong từng năm học THPT.

Đối với thí sinh học THPT có môn ngoại ngữ là ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh nếu có nguyện vọng dự tuyển được sử dụng điểm của môn đó để sơ tuyển. (Lưu ý trong trường hợp này, thí sinh chỉ được đăng ký tổ hợp xét tuyển vào trường CAND là D01- Toán, Văn, tiếng Anh, A01- Toán, Lý, tiếng Anh).

Riêng chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ và xuất ngũ: trung bình cộng điểm tổng kết 3 môn thuộc tổ hợp ĐKDT trong từng năm đạt từ 7.0 trở lên (đối với phần lẻ thì làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

Thí sinh dự tuyển tổ hợp B00 (xét tuyển gửi đào tạo Bác sĩ đa khoa), ngoài điều kiện trên, học lực năm lớp 12 đạt loại giỏi.

Đối với thí sinh đang học lớp 12 vẫn cho đăng ký sơ tuyển, sau khi có điểm tổng kết năm lớp 12, căn cứ quy định để xác định đạt sơ tuyển hay không.

Về khu vực tuyển sinh, Bộ Công an quy định phía Bắc là từ Quảng Bình trở ra; phía Nam từ Quảng Trị trở vào.

Theo đó, Học viện Chính trị CAND, Trường Đại học PCCC, Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần CAND, ngành An toàn Thông tin của Học viện ANND: Tuyển sinh toàn quốc.

Các ngành còn lại của Học viện ANND: Tuyển sinh phía Bắc và phía Nam (trừ địa bàn tuyển sinh của Trường Đại học ANND, Trường Đại học CSND).

Học viện CSND: Tuyển sinh phía Bắc và phía Nam (trừ địa bàn tuyển sinh của Trường Đại học ANND, Trường Đại học CSND);

Trường Đại học ANND, Trường Đại học CSND: Phía Nam thuộc địa bàn Đông Nam Bộ (Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu) và Tây Nam Bộ (Thành phố Cần Thơ, các tỉnh Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau).

Đối với tổ hợp môn xét tuyển, ngành xét tuyển:

Tổ hợp môn xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ Công an, trong đó:

Xét tuyển đào tạo các ngành nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát: Tổ hợp A01, C03, D01; Ngành An toàn thông tin: Tổ hợp A00, A01; Các ngành do Học viện Chính trị CAND đào tạo: Tổ hợp A01, C03, D01; Các ngành do Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND đào tạo: Tổ hợp A00, A01; Ngành Phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ: Tổ hợp A00; Gửi đào tạo đại học ngành y: Tổ hợp B00.

Ngoài sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia theo tổ hợp đăng ký của thí sinh, Bộ Công an lấy điểm trung bình cộng ba năm học THPT là điểm thành phần để tổ chức xét tuyển.

Chỉ tiêu xét tuyển được xác định theo từng trường, từng vùng, từng ngành, từng đối tượng (nam, nữ), từng tổ hợp môn.

Tiêu chuẩn sức khỏe: Chỉ tuyển thí sinh đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, loại 2 và đáp ứng các chỉ số đặc biệt theo quy định của Bộ Công an.

Thí sinh cận thị được ĐKDT vào các trường CAND, phải cam kết và chữa trị đủ tiêu chuẩn thị lực khi nhập học các trường CAND.

Công an các đơn vị, địa phương, các trường CAND kiểm tra việc thực hiện cam kết chữa trị của thí sinh và có biện pháp xử lý đối với thí sinh không thực hiện cam kết (trường hợp không thực hiện được cam kết phải có xác nhận của bệnh viện chuyên khoa mắt về lý do chưa thể phẫu thuật chữa trị trước thời điểm nhập học).

Năm 2020, các trường khối Công an nhân dân sẽ tuyển sinh 3.300 chỉ tiêu đối với hệ đại học và trung cấp…

Tác giả: NGHIÊM HUÊ

Nguồn tin: Báo Tiền Phong