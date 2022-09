Nhiều "chân dài" tổ chức "tiệc" ma túy trong khách sạn

Ngày 13-9, tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh này đã khởi tố 9 bị can về hành vi "Tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy".

Nhiều "chân dài" bị bắt quả tang đang sử dụng trái phép chất ma túy trong khách sạn - Ảnh: Công an Nam Định



Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an huyện Ý Yên tiến hành kiểm tra tại Khách sạn Hồng Kông (thôn Dinh Tần, xã Yên Bằng, huyện Ý Yên), phát hiện bắt giữ 27 người (15 nam, 12 nữ) đang sử dụng trái phép chất ma túy. Trong số 27 nam, nữ thanh niên, có 3 lễ tân của khách sạn.

... Trong số những người bị bắt tại trận, có 3 nhân viên của khách sạn - Ảnh: Công an Nam Định



Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an thu giữ 6 gr ketamine, 1 viên thuốc lắc, 3 bộ dụng cụ sử dụng ma túy tổng hợp, nhiều loa đài công suất lớn và một số vật chứng khác có liên quan.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Nam Định tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động