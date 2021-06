Nhảy lầu tự tử, người đàn ông rơi trúng đầu nam thanh niên

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc và được camera giám sát ghi lại.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một người đàn ông đã trèo lên tầng 3 của một bệnh viện rồi nhảy xuống dưới để tự tử. Cùng lúc này, một nam thanh niên điều khiển xe máy đi tới, bị người đàn ông rơi trúng đầu.

...

Hậu quả, cả hai người ngã văng xuống đường. Điều bất ngờ là, việc rơi trúng người đi đường đã giúp người đàn ông tự tử thoát chết. Do bị thương nên cả hai đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ việc sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút đông đảo sự quan tâm, chú ý của dư luận.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn