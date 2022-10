Nhậu say bí tỉ, cô gái bị thiếu niên 17 tuổi hiếp dâm

Ngày 9-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đang tạm giữ hình sự Đặng Văn Nhiều (48 tuổi; ngụ xã Bình Phú, huyện Càng Long) để điều tra về hành vi giết người. ... Đối tượng Đặng Văn Nhiều. Ảnh: Công an Trà Vinh

Vào chiều 8-10, ông L.T.T (43 tuổi; ngụ cùng địa phương) đang ngồi uống rượu tại quán nhậu với 2 người khác thì nhìn thấy Nhiều vào quán bán vé số.Do quen biết nhau nên ông T. mời Nhiều ngồi uống rượu chung. Trong lúc nhậu, ông T. và Nhiều cự cãi. Nhiều hăm doạ lấy dao đâm thì ông T. thách thức. Sau đó, Nhiều đi vào quán lấy dao ra đâm ông T. nhiều nhát rồi bỏ về nhà. Ông T. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Về nhà, Nhiều kể lại sự việc cho gia đình biết, được sự động viên của người thân, Nhiều đã đến công an đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội. L.Khánh