Nhân viên quán hát ép thiếu nữ 16 tuổi bán dâm trong nhà nghỉ

Ngày 5/11, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tuyển (SN 1996, trú huyện Hải Hậu, Nam Định) về tội Chứa mại dâm; Mua dâm người dưới 18 tuổi; Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Trước đó, ngày 22/10, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận tin báo tố giác của N.T.C. (SN 2005 ở Bảo Yên, Lào Cai) về việc bị một số đối tượng khống chế, cưỡng ép bán dâm tại xã Sơn Lôi, Bình Xuyên. Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Bình Xuyên xác minh làm rõ.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, khoảng tháng 10/2021, đối tượng Nguyễn Văn Tuyển (là nhân viên quán hát khu vực xã Sơn Lôi) đã ép N.T.C. bán dâm tại nhà nghỉ Nguyệt Hà (ở Lương Câu, xã Sơn Lôi) và nhà nghỉ An cư (xã Sơn Lôi).

Nguyễn Văn Tuyển đã bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

