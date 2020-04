Nhân viên quán cafe bán dâm giá 400.000 đồng/lượt

Người phụ nữ môi giới mại dâm bị cơ quan CSĐT Công an TX Phước Long, tỉnh Bình Phước bắt tạm giam là Bùi Thị Thu Thảo (SN: 1993, ngụ phường Sơn Giang, TX Phước Long).

Ngày 16/3, Công an TX Phước Long đã phối hợp với Công an phường Sơn Giang kiểm tra nhà nghỉ Duy Tân và quán cà phê Dịu Dàng, phường Sơn Giang. Tại đây, công an đã bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Làm việc với công an, 2 gái bán dâm thừa nhận là nhân viên quán cà phê Dịu Dàng do Thảo làm chủ. Cả 2 bán dâm với giá 400 nghìn đồng/ lượt, trong đó, đưa Thảo 50 nghìn đồng tiền môi giới.

Thảo tại cơ quan công an

Thời gian qua xảy ra nhiều trường hợp chủ quán cafe nuôi nhân viên bán dâm cho khách. Trước đó, ngày 15/2, Công an thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thanh Tuyền (53 tuổi; ngụ TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Khoảng 20 giờ ngày 6/2, Công an thị xã Bình Minh phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Long kiểm tra quán cà phê võng của bà Tuyền tại xã Thuận An (thị xã Bình Minh) và phát hiện trong phòng số 1 của quán có một cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Tuyền khai nhận, khi khách đến quán, Tuyền thường xuyên gạ hỏi để tiếp viên bán dâm cho khách với giá 300.000 đồng/lượt và Tuyền được hưởng 30.000 đồng.

