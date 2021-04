Nhân viên quán cà phê rút trộm 100 triệu đồng của khách

Ngày 24/4, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Trần Công Minh (SN 1999; trú tại Trần Hưng Đạo, Lý Nhân, Hà Nam) về tội Chiếm giữ trái phép tài sản và Trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trần Công Minh tại cơ quan công an. Ảnh: CATP Hà Nội.



Theo điều tra, tối ngày 13/1/2021, anh Nguyễn H. (trú tại Đà Nẵng) đi hát karaoke rồi đi uống cà phê cùng một số người bạn ở phường Hoàng Liệt. Khi thanh toán tiền để về, anh H. không thấy chiếc điện thoại iPhone 6 của mình.

Chiều hôm sau, anh H. ra ngân hàng chi nhánh Linh Đàm để kiểm tra số dư tài khoản thì phát hiện tài khoản bị mất số tiền 100 triệu đồng. Sau đó, anh H. đã đến Công an quận Hoàng Mai trình báo sự việc.

Tiến hành điều tra, đến ngày 15/4, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ đối tượng lấy điện thoại của anh H. là Trần Công Minh, nhân viên pha chế quán Tree Cofe (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai).

Đấu tranh khai thác, Minh khai nhận, trong quá trình dọn dẹp quán, Minh phát hiện chiếc điện thoại iPhone 6 của khách bị rơi. Minh mang chiếc điện thoại về nhà trọ ở xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì cất giấu, rồi mày mò mở được mật khẩu. Khi thấy trong tài khoản của anh H. có số dư lên đến 150 triệu đồng, Minh đã rút trộm số tiền trong đó.

Hiện Công an quận Hoàng Mai đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

