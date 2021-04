Nhân tình dọa tung clip `nóng`, người đàn ông 63 tuổi bị cưỡng đoạt 200 triệu đồng

Cụ thể về hành vi của Tư, Cơ quan Công an cho biết: "Tháng 3/2021, qua mạng xã hội Tư làm quen và có quan hệ tình cảm với ông L (63 tuổi, Tp. Biên Hòa). Biết ông L có điều kiện kinh tế nên những lần vào nhà nghỉ Tư đều dùng điện thoại ghi lại hình ảnh ân ái của hai người".

Phan Thị Tư bị tạm giam với hành vi "Cưỡng đoạt tài sản"

Sau đó, Tư đã dùng những clip nóng đó để nhắn tin đe doạ ông L với mục đích tống tiền. Nếu ông L muốn yên ổn thì phải đưa tiền cho Tư không sẽ thông báo cho gia đình. Trước hành vi tống tiền của Tư, vì không muốn gia đình đổ vỡ Ông L đành phải đưa cho Tư 200 triệu đồng, yêu cầu xóa clip và không được đăng lên mạng xã hội.



Khi đã nhận được tiền, Tư lại tiếp tục dùng những clip "nóng" đó để tống tiền ông L. Chiều ngày 12/4, Tư đã bị Công an TP. Biên Hòa bắt quả tang khi vừa nhận 100 triệu đồng từ ông L.



Phan Thị Tư khai nhận tại cơ quan công an: "Bản thân là người không nghề nghiệp nên đã lên mạng tìm những người đàn ông lớn tuổi, sử dụng lời lẽ ngon ngọt để thả tính rồi "rủ" cùng nhau giải quyết nhu cầu sinh lý".



Về mối quan hệ với ông L, Tư khai mỗi lần qua hệ tình dục đều lén quay lại với mục đích tống tiền để có tiền tiêu xài.



Qua hình ảnh và thủ đoạn của đối tượng, Cơ quan Công an TP. Biên Hòa cũng kêu gọi ai là nạn nhân của Phan Thị Tư nhanh chóng đến cơ quan công an trình báo để làm căn cứ cho việc xử lý nghiêm trường hợp của nghi phạm này.

