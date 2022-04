Nhân thân bất hảo của nghi phạm sát hại nữ chủ shop quần áo ở Bắc Giang: Từng ngồi tù vì môi giới mại dâm, sống khép kín

Ngày 12/4, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã cử lực lượng đưa nghi phạm giết người là Phạm Thị Hà (SN 1984, trú tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên) đến bệnh viện theo dõi sức khoẻ.

Chiều cùng ngày, đối tượng cho hay bản thân không khoẻ sau khi uống thuốc diệt chuột để tự tử trong quá trình lẩn trốn.

Về nhân thân đối tượng, một cán bộ điều tra cho biết, Hà có nhân thân bất hảo khi có 1 tiền án về tội Môi giới mại dâm và bị xử phạt 6 tháng tù giam. Sau khi trở về địa phương, Hà sống 1 mình do bố và em trai đi làm xa, mẹ đã mất.

Trở về địa phương, Hà chỉ ăn chơi, không lao động và cũng không có nghề nghiệp ổn định. Đối tượng cũng không giao du, tiếp xúc với ai ở địa phương, cuộc sống tương đối khép kín.

Theo thông tin nhiều người dân địa phương phản ánh, Hà còn là người khá hung hãn. Cụ thể, trước khi gây ra vụ án giết nữ chủ shop quần áo, Hà từng rút dao doạ chém 1 tiểu thương ngoài chợ cũng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ khi mua bán hàng.

Cũng trong chiều 12/4, gia đình nạn nhân D.Th.Tr.M. đã được bàn giao thi thể và tổ chức hậu sự cho cô gái trẻ. Một người thân trong họ của chủ shop quần áo chia sẻ, M. sinh sống với bố mẹ ở Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) nhiều năm và mới trở về quê mở shop quần áo từ cuối năm 2021.

Theo lời bà L. (một người thân trong họ với nạn nhân) cho biết, tối ngày 11/4, nhà (cũng là shop quần áo) của M. bị mất nước nên M. vào nhà bà ngoại ở gần đó để sinh hoạt.

Quãng đường không xa nhưng con ngõ vào nhà lại vắng, thời điểm hơn 20h cũng đã ít người qua lại. Khi M. đến gần nhà bà thì bất ngờ bị Hà dùng dao tấn công.

Một người hàng xóm vì trời tối không quan sát kỹ còn tưởng là đánh ghen, khi phát hiện ra đã tri hô thì Hà cũng nhanh chóng tẩu thoát. Cô gái trẻ bị mất nhiều máu và tử vong sau đó không lâu.

"Ngay tại hiện trường có một ao nước, tôi nghĩ Hà định ném con dao xuống đó để huỷ vật chứng nhưng con dao đã mắc trên cành cây, khi lực lượng công an đến thì con dao rơi xuống", người thân cho hay.

Chiều ngày 12/4, rất nhiều người thân, hàng xóm có mặt để chia sẻ nỗi đau với gia đình cô gái xấu số. Nhiều người từng tiếp xúc đều đánh giá M. là cô gái rất ngoan, hiền, đẹp người đẹp nết.

Do đó vào sáng cùng ngày, khi lực lượng công an bắt giữ được Hà, rất nhiều người bức xúc, phía cơ quan công an phải ngăn cản để áp giải đối tượng về trụ sở.

Thông tin về lời khai của nghi phạm, cán bộ phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Phạm Thị Hà khai nhận bản thân và nạn nhân D.Th.Tr.M (SN 1997, trú tại tổ dân phố Cầu Thượng) không có mâu thuẫn, thù hằn cá nhân sâu xa. Trước đó, đối tượng có mua quần áo ở shop của chị M. và tối 11/4, Hà quay trở lại shop yêu cầu được đổi quần áo, tuy nhiên chị M. không đồng ý. Hai bên sau đó có lời qua tiếng lại và Hà đã dùng dao chém nhiều nhát khiến chị M. tử vong vào khoảng 20h tối ngày 11/4. Gây án xong, Hà nhanh chóng bỏ trốn. Quá trình điều tra, truy bắt, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ Hà tại 1 ngôi nhà không có người ở, cách hiện trường vụ án khoảng 200 mét vào lúc 10h20 ngày 12/4.

