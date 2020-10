Nhà cạnh dự án kè tiền tỷ sập trong cơn mưa

Sáng nay (30/10), do ảnh hưởng của bão số 9 kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên từ ngày 29 - 30/10, trên địa bàn Hà Tĩnh có mưa rất to, nhiều khu vực bị ngập nặng, giao thông đi lại khó khăn, nhiều gia đình phải sơ tán do nước lũ đang lên nhanh.

Hình ảnh hãi hùng khi một phần căn nhà sập xuống

Trong đó, thị xã Hồng Lĩnh, một địa phương rất ít khi bị ngập nước, nhưng sáng nay do trời mưa rất to nên nhiều tuyến đường đã ngập cục bộ khiến việc di chuyển rất khó khăn.

Nhiều hộ dân dọc 2 bờ kè Bình Lạng, đoạn đang thi công dang dở bị sụt lún nghiêm trọng, khiến người dân phải sơ tán bảo vệ tính mạng. Đáng nói có một phần ngôi nhà 3 tầng của một hộ dân nơi đây đã bị sụp đổ trôi xuống khe.

Trước đó, như An ninh Tiền tệ đưa tin, người dân phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh đã phản ánh về việc tuyến bờ kè trên địa bàn thị xã đang thi công nhưng đã xuất hiện hàng trăm mét bờ kè bị sụt lún, sập gãy, mưa to gây xói lở gây mất an toàn tính mạng và tài sản của họ.

Được biết, để đảm bảo an toàn cho các hộ dân xung quanh kè Bình Lạng, tháng 4/2019, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Hồng Lĩnh mời thầu Gói thầu 01-XL: Xây lắp công trình Kè chống sạt lở 2 bờ kè Bình Lạng (đoạn từ cầu Bình Lạng đến cầu Đôi). Hình thức đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng.

Ngôi nhà 3 tầng chực chờ sụp đổ trong đợt mưa từ ngày 18 - 21/10.

Đến ngày 31/5/2019, Công ty CP Thảo Nguyên được công bố là đơn vị trúng thầu theo Thông báo số 14/TB-BQLDA do ông Nguyễn Như Hiệu – Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) ký.

Tại Gói thầu xây lắp này, Công ty Thảo Nguyên trúng với giá 13.752.936.000 đồng, loại hợp đồng trọn gói (thời gian thực hiện hợp đồng là 9 tháng kể từ ngày ký). Công ty CP tư vấn và xây dựng 888 là đơn vị tư vấn giám sát thi công công trình.

Thời điểm này, công trình trên đang trong quá trình thi công. Toàn tuyến đang thi công dang dở, ngắt quãng thiếu đồng bộ, một số đoạn đã hoàn thành ghép cấu kiện mặt và đổ giằng mái kè.

Nhiều đoạn, đất đắp mái kè bị nước chảy tạo thành những khoảng trống lớn sát nhà dân, đất đá bị nước cuốn trôi chảy ra ngoài và có nguy cơ xói lở tiếp.

Tình trạng sụt lún xảy ra ở nhiều điểm nhưng nghiêm trọng nhất là đoạn đã thi công xong phần ghép mái kè, đã đổ xong giằng mái ngang dọc kiên cố, bị sụt lún gây nứt toác gãy sập, sạt lở hàng trăm mét dọc tuyến.

Dư luận băn khoăn về việc tuyến bờ kè với mục tiêu quan trọng là bảo vệ chống sạt lở, được đầu tư hàng chục tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách nhưng thi công từ năm 2019 đến nay nhưng vẫn còn dang dở.

Liệu việc mới đây tuyến bờ kè bộc lộ dấu hiệu kém chất lượng có phải do chủ đầu tư và đơn vị giám sát công trình đã bỏ mặc chất lượng công trình cho đơn vị thi công?

