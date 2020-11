Nhà bốc cháy khi bố mẹ đi vắng, 2 bé ở nhà tử vong thương tâm

Theo thông tin ban đầu từ PLO, vào khoảng 21 giờ tối 7/11, căn nhà của vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Ka (SN 1992; ngụ thôn 2, xã Trà Linh) bất ngờ bốc cháy làm 2 con anh là cháu Nguyễn Thị Lan (SN 2016) và Nguyễn Đình Quát (SN 2018) tử vong.

Căn nhà bốc cháy dữ dội, người dân đi bắt ếch gần đó phát hiện đến ứng cứu. Tuy nhiên, hai cháu Nguyễn Thị Lan và Nguyễn Đình Quát không thoát nạn, tử vong. Ngôi nhà của anh Ka nằm ở khu vực cách xa khu dân cư nên khi xảy ra sự việc không ai phát hiện kịp thời.

Hoàn cảnh gia đình anh Ka rất khó khăn. Hiện chính quyền địa phương đang cùng xóm làng làm các thủ tục an táng 2 cháu bé theo tập tục địa phương. UBND huyện Nam Trà My cũng cử người lên nắm tình hình, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

... Ảnh minh họa

Gần đây cũng có một vụ 2 anh em tử vong do cháy nhà. Trưa 15/10, cơ quan chức năng nhận được tin về vụ hỏa hoạn làm chết 2 bé trai là anh em ruột ở xã Phước An (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định). Anh Nguyễn Văn Út (36 tuổi, ở xã Phước An) kể, khoảng 9h30 sáng 15/10, khi anh phát dọn hàng rào, còn vợ đang nấu ăn thì hai con trai là N.H.K.Đ. (5 tuổi) và N.H.K.D. (3 tuổi) chơi trong phòng ngủ trên lầu 1.

Anh Út và vợ phát hiện có khói bốc ra từ phòng ngủ 2 bé và vội chạy lên. Nhưng do 2 bé chốt cửa bên trong và lửa khói đã bốc ra hành lang tầng 1 nên cha mẹ và hàng xóm không thể cứu 2 bé được. Khi lực lượng chữa cháy đến dập lửa thì 2 bé đã tử vong. Tại hiện trường, nhiều vật dụng là đồ chơi bằng nhựa, nệm, mền trong phòng ngủ của 2 bé đều bị cháy.

Tác giả: Chi Chi (T/h)

Nguồn tin: doisongplus.vn