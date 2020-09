Nguyên Phó Ban tổ chức huyện Bắc Quang tử vong ở nhà hàng

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc



Trưa 21/9, trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo UBND thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang xác nhận, vụ việc được người dân phát hiện vào khoảng 18h00 ngày 20/9 tại nhà hàng C.T., địa chỉ tổ 2, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang) trong tư thế treo cổ.

Danh tính người đàn ông treo cổ được xác định là H.T.C (SN 1960), thường trú tại địa chỉ trên.

Được biết, nhà hàng C.T. chính là quán của gia đình ông đi thuê và mở ra để kinh doanh phục vụ ăn uống, ông C. trước đó là Phó Ban tổ chức Huyện ủy Bắc Quang và đã nghỉ hưu đầu năm 2019.

Theo nguồn tin của Báo Giao thông, thời điểm trước khi phát hiện vụ việc ông C. ở nhà một mình, vợ ông C. là bà H. T.Th lúc đó đang xuống nhà con trai trông cháu. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc ông C. tự tử có thể là do nợ nần.

Tác giả: Minh Chuyên

Nguồn tin: Báo Giao Thông