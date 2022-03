Nguyên nhân ban đầu vụ TNGT làm 3 học sinh tử vong ở Thanh Hoá

Sáng ngày 26/3, Ban ATGT tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Tỉnh đoàn và Hội chữ thập đỏ tỉnh đã xuống thăm hỏi, động viên các gia đình có nạn nhân tử vong, bị thương trong vụ TNGT thương tâm xảy ra vào tối 25/3 tại huyện Hậu Lộc.

Hiện trường xảy ra vụ TNGT khiến 3 học sinh tử vong

Bà Lại Thị Thanh Thuỷ - Phó Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Thanh Hoá cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban đã phối hợp với các ngành xuống thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình các nạn nhân trong vụ TNGT thương tâm.

"Vị trí cả 4 cháu học sinh gặp nạn là tại khu vực đường đồng, có mương, cống nước nội đồng. Do ở khu vực cánh đồng không có điện nên các cháu đã lao xuống thành cống nước. Có thể do không đội MBH khi va chạm các cháu bị chấn thương nên khi ngã xuống mương nước sâu tầm 2m bị ngạt nước dẫn tới tử vong. Tuy nhiên, về nguyên nhân vụ TNGT vẫn đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ", bà Thuỷ cho hay.

... Ban ATGT tỉnh thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân tử vong do TNGT

Cũng theo bà Thuỷ, hiện nay Ban ATGT tỉnh cũng đã đề nghị chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ATGT cho người dân. Không để người chưa đủ tuổi, chưa có GPLX điều khiển xe chở quá số người theo quy định. Đồng thời, đề nghị Công an huyện cần tăng cường TTKS xử lý các trường hợp vi phạm trên các tuyến đường giao thông nông thôn.

Trước đó, Báo Giao thông đã đưa tin, vào tối 25/3, các em T.T.V. (SN 2009), Đ.T.T. (SN 2010), M.T.B.Y. (SN 2009) và P.K.V (SN 2009), trú tại xã Ngư Lộc cùng đi trên một chiếc xe máy biển kiểm soát 29G1-162.08 từ xã Hưng Lộc về nhà.

Khi đến đường nội đồng thuộc thôn Phú Lương, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc do trời tối nên cả người và xe lao xuống mương nước có thành cống. Người dân đi qua phát hiện lập tức xuống cứu các nạn nhân. Tuy nhiên, các em T.T.V., Đ.T.T., M.T.B.Y. đã tử vong, còn em P.K.V bị thương nhẹ.

Cả 4 nạn nhân nói trên đều là học sinh trường THCS Ngư Lộc (3 em lớp 7, 1 em lớp 6).

Tác giả: Gia An

Nguồn tin: atgt.vn