Nguyễn Ngọc Mạnh: 'Tôi không hoàn toàn đỡ được cháu bé'

Góc quay khác về cú đỡ bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A. Trên trang Facebook cá nhân, anh Nguyễn Ngọc Mạnh đăng tải clip camera giám sát của chung cư 62 Nguyễn Huy Tưởng, ghi lại khoảnh khắc anh cố gắng cứu bé gái 3 tuổi.

Khuya 2/3, trên trang Facebook cá nhân, Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, trú tại Đông Anh, Hà Nội) chia sẻ lại video quay góc trực diện cảnh anh đứng trên mái tôn đỡ bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A của tòa chung cư số 60B Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân.

Video này bất ngờ được đăng tải lên mạng xã hội tối cùng ngày và gây ra dư luận trái chiều về việc nam thanh niên có thực sự đỡ được bé gái hay không.

Trong bài viết đã đăng, anh Mạnh chia sẻ lại video này kèm theo dòng trạng thái: "Đây là một video mà mình mới nhận được. Thông qua video mọi người đều thấy được mình không hoàn toàn đỡ được em bé, sự việc xảy ra quá đột ngột, mình đã không nhớ rõ được hết các chi tiết. Thành thật mong mọi người thông cảm".

Nguyễn Ngọc Mạnh được quan tâm sau khi mạng xã hội lan truyền clip anh trèo lên mái tôn cứu bé gái 3 tuổi rơi xuống từ tầng 12A. Ảnh: H.N.



Đoạn clip dài hơn 30 giây đã ghi lại cảnh anh Mạnh trèo tường, leo lên mái tôn để chuẩn bị đỡ bé gái. Góc quay này chính diện nên có thể nhìn thấy hành động rõ ràng hơn video quay từ góc nghiêng được lan truyền tối 28/2.

Trong clip, trước khi bé rơi xuống, anh trượt chân ngã trên mái tôn và nhanh chóng đứng dậy khi nhìn thấy bé rơi tự do từ trên cao. Dù vậy, điều khiến nhiều người tranh cãi là việc bé gái rơi xuống, sau đó nảy lên và điểm tiếp xúc cuối cùng là mái tôn, chứ không phải tay anh Mạnh như nhiều người lầm tưởng trước đó.

Theo hình ảnh quay chậm, khi rơi xuống từ trên cao, tay Mạnh đã chạm vào một phần cơ thể cháu bé. Sau khi va chạm mái tôn, người bé nảy lên và rơi thêm một lần nữa. Lúc này, anh Mạnh ôm lấy bé, tìm cách đưa xuống.

Mái tôn lõm xuống sau khi anh Mạnh hứng đỡ cháu bé. Ảnh: Đức Anh.

Dưới bài đăng của mình, anh Mạnh vẫn nhận được nhiều bình luận tích cực và khen ngợi từ các tài khoản. Đa số cho rằng việc tay anh tiếp xúc với cơ thể bé gái khi đang rơi đã giúp làm giảm lực tác động xuống mái tôn.

Nhiều người đánh giá góc máy này vẫn cho thấy hành động dũng cảm của Mạnh khi không màng đến an toàn của bản thân mà trèo tường, leo lên mái tôn để đỡ cháu bé.

Tài khoản Trần Tuấn Dũng viết: "Anh vẫn là anh hùng, một hành động ý nghĩa, tấm lòng của anh nên được nhân rộng trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Cảm ơn anh, anh xứng đáng được tán thưởng vì hành động và tấm lòng của mình".

Tạ Ủi Son đồng tình với quan điểm việc đầu cháu bé tiếp xúc với tay anh đã làm cản bớt lực rơi. "Quan trọng là tấm lòng thiện lương của anh vẫn là điều quý giá nhất", người này viết.

Nhiều người khác dành lời khen khi anh Mạnh có hành động dũng cảm nhưng vẫn khiêm tốn, không tô vẽ về bản thân cũng như nói sai sự thật để được nhận công. "Em đã hành động dũng cảm bằng cả tấm lòng và trái tim tuyệt vời của mình. Cháu bé đã giảm đi được rất nhiều thương tổn. Đây là việc tốt, hành động đẹp. Vì vậy, mọi người đều thương mến em rất nhiều nên không phải nghĩ ngợi gì cả", tài khoản Băng Sương chia sẻ với anh Mạnh.

Trước đó, trả lời Zing sau khi clip anh cứu cháu bé được lan truyền trên mạng xã hội, anh Mạnh cho biết bản thân không dám nhận là người hùng. "Tôi thấy cao siêu quá, tôi chỉ muốn là người bình thường thôi. Tôi chỉ muốn tiếp tục cuộc sống bình dị hiện tại và thực hiện các dự định cùng gia đình", anh Mạnh nói.

Chiều 28/2, bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân. Chứng kiến sự việc, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, tài xế xe tải quê Đông Anh, Hà Nội) đã kịp trèo lên mái che sảnh tầng 1 hứng đỡ nạn nhân. Sáng 1/3, đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết bé gái được đưa vào viện lúc 17h ngày 28/2 tại Trung tâm Cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn, sợ hãi. Sáng nay, H. đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, hơi quấy khóc.Về tình trạng sức khỏe, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị trật khớp háng bên phải, đã được nắn chỉnh, đặt máng bột cố định tạm thời. Các xét nghiệm khác về ổ bụng, lồng ngực không thấy dấu hiệu bất thường.

