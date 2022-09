Người vợ bị chém chết lúc đang ngủ vì không mua bia cho chồng uống

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cho biết đang làm rõ vụ người phụ nữ bị chồng chém tử vong.

Nạn nhân là bà M, trú tại thôn Đông Xá, xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Nghi án là Nguyễn Thiên Nạp (SN 1964), chồng nạn nhân.

6h ngày 4-9, khi bà M. đang ngủ say, Nạp cầm dao phay chém vào đầu khiến bà này tử vong tại chỗ.

Người dân địa phương phát hiện sự việc, đã trình báo cơ quan Công an. Lực lượng Công an xã Quỳnh Hội đã phong tỏa hiện trường, báo cáo sự việc đến Công an huyện Quỳnh Phụ.

Được biết, hơn 10 năm trước Nạp bị tai nạn giao thông và kể từ đó đối tượng này có biểu hiện thần kinh không ổn định, dễ bị kích động. Nạp luôn gây mâu thuẫn với vợ sau mỗi lần uống rượu. Đêm 3-9, trong bữa cơm chiều Nạp đã uống rượu say và đêm vẫn bắt vợ đi mua bia cho mình uống. Bà M không đồng ý vì cho rằng đêm đã khuya, không cửa hàng nào mở và Nạp cũng đã quá chén...

Theo lực lượng Công an cơ sở, các con của vợ chồng Nạp đã trưởng thành, lập gia đình và ở riêng. Bà M. làm công nhân trong một công ty và nhiều năm nay bà M. là lao động chính trong nhà. Gia đình bà M thường xuyên mua thuốc cho Nạp điều trị bệnh.

Sau khi gây án, đối tượng Nạp đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Tác giả: Thu Ngân

Nguồn tin: anninhthudo.vn