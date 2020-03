Người Việt từ nước ngoài hồi hương tránh dịch gây “náo loạn” sân bay

Một video đang lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh và thông tin nhóm khách người Việt Nam về Hà Nội trên chuyến bay từ Qatar, hạ cánh xuống Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài sáng 15/3. Sự việc to tiếng ở sân bay được cho là xảy ra vào buổi chiều cùng ngày.

“Giam” chung thì chỉ có chết (!?)

Theo thông tin từ video này, nhóm khách bao gồm cả người lớn và trẻ nhỏ, trở về Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là ở châu Âu.

Khách lớn tiếng chê đồ ăn miễn phí, đòi rời sân bay

Do phải chờ đợi, nhiều chuyến bay tiếp tục hạ cánh, lượng khách di chuyển vào nhà ga càng lúc càng đông nên nhóm khách này tỏ ra bức xúc. Trong đó có một phụ nữ mặc váy và áo khoác đen đứng ra to tiếng với lực lượng chức năng và cho rằng cả chuyến bay không ai làm sao, không ai bị nhiễm Covid-19 thì chỉ cần tự cách ly ở nhà hoặc ở địa phương, không cần phải "giam" chung họ ở sân bay và không cần cách ly tập trung.

Một cán bộ công an cửa khẩu Nội Bài giải đáp người từ vùng dịch nhập cảnh vào Việt Nam phải được phân loại và cách ly theo quy định: “Cách ly tập trung hay cách ly ở nhà là do cơ quan y tế phân loại. Xe của Ban Chỉ huy quân sự của Bộ Tư lệnh Thủ đô chở các đoàn khách đi tới nơi cách ly và đang quay trở lại đón các đoàn tiếp theo, khoảng 15h30 xe sẽ tới sân bay. Với xe đón mong các anh các chị thông cảm bởi vì phải đảm bảo nhiều yếu tố, họ phải khử trùng xe trước khi lên đón các anh chị...”.

Không chấp nhận những thông tin từ phía lực lượng chức năng, người phụ nữ áo đen phàn nàn: “Chuyến bay của bọn em hạ cánh từ 7h kém thì phải cho đi để chuyến khác đến, bây giờ cứ ùn ùn thế này thì chỉ đưa nhau chết, các anh dồn hết vào một chỗ thế này thì sống sao được...”.

Nam công an cửa khẩu tiếp tục giải thích việc đón khách đi không do lực lượng kiểm soát xuất-nhập cảnh, xe của đơn vị có trách nhiệm đang được tới để đón đoàn khách đưa đi cách ly tập trung và đề nghị nhóm khách nói nhỏ và giữ trật tự nơi công cộng.

Nhóm khách không muốn đi cách ly tập trung mà yêu cầu được di chuyển ra khỏi sân bay

Tuy nhiên, nữ hành khách trong đoàn vẫn tỏ ra bức xúc: “Các anh phải thông cảm rằng chờ từ 7h sáng tới bây giờ rất mệt mỏi. Anh làm theo ca, hết ca là anh nghỉ và người khác làm. Nhưng từ sáng tới giờ sống kiểu gì? 7h sáng chuyến bay hạ cánh, đến 8h lại có chuyến xuống, 9h chuyến xuống, 10h chuyến xuống, các anh xem như thế có chết cả một lũ không? Các cháu nhỏ ăn không có ăn, uống không có uống, dĩ nhiên đồ ăn các anh đưa nhưng không hợp khẩu vị nên chúng nó không ăn được. Người lớn mệt mỏi, ngột ngạt, quần áo không được thay”.

Đặc biệt, nữ hành khách lớn tiếng không muốn đi cách ly tập trung do lo ngại dịch bệnh có thể lây nhiễm từ người bệnh sang người khỏe và đặt câu hỏi ai sẽ chịu trách nhiệm? “Giam chung thì chỉ có chết, không sống nổi. Mọi người không có ý kiến thì sẽ bị giam chung hết và đều bị dịch giống như nhau” - nữ hành khách nói.

Nhiều thủ tục kiểm soát dịch

Trao đổi với PV Dân trí, đại diện nhà chức trách sân bay Nội Bài cho biết có sự việc nói trên xảy ra ở sân bay, nguyên nhân là nhóm khách bức xúc do phải chờ đợi quá lâu khi làm thủ tục nhập cảnh và thực hiện cách ly y tế. Tuy nhiên, theo vị này, việc chờ đợi trong thời điểm hiện nay là không thể tránh khỏi, vì lượng khách từ châu Âu, khu vực ASEAN đang về nước rất đông.

“Các thủ tục trong giai đoạn này nhiều và phức tạp hơn rất nhiều so với thường lệ nhằm ngăn chặn dịch bệnh Covid-19. Chúng tôi thấy đáng tiếc khi xảy ra những việc này. Trong bối cảnh hiện nay, thủ tục nhiều hơn, thời gian chờ đợi lâu hơn, nhưng tất cả vì công tác phòng, chống dịch. Trước kia, các đoàn khách là người lao động Việt Nam từ vùng dịch Hàn Quốc về nước họ hợp tác rất vui vẻ và tuân thủ rất nghiêm quy định” - đại diện nhà chức trách cho hay.

Hành khách từ nước ngoài trở về Việt Nam những ngày này rất đông

Về quy trình đối với khách nhập cảnh, lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài thông tin, hành khách đi các chuyến bay quốc tế đến Nội Bài giai đoạn này quy trình, thủ tục ngoài các bước như thông lệ sẽ có thêm các khâu: Khai báo y tế đối với 100% khách nhập cảnh, lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung với khách đến từ vùng dịch.

“Trong thời gian chờ hoàn thành các thủ tục nói trên, mặc dù Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội, Công an cửa khẩu và các lực lượng liên quan đã tăng cường nhân sự để triển khai trong thời gian nhanh nhất có thể, song không tránh khỏi những thời điểm đông khách do khung giờ tập trung nhiều chuyến bay” - lãnh đạo Cảng Nội Bài cho biết.

Để hỗ trợ hành khách, trong các khung giờ buổi trưa, chiều tối hoặc khi phải chờ đợi lâu, Cảng Nội Bài đã bố trí phục vụ các suất ăn, uống miễn phí cho mọi hành khách có nhu cầu.

“Tất cả hành khách cần nắm bắt và tuân thủ các quy định bắt buộc để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và đồng hành với Chính phủ, Nhân dân Việt Nam trong công tác phòng chống dịch Covid-19, tránh có thái độ không đúng mực, bức xúc hay bất hợp tác với các lực lượng chức năng. Hành khách theo dõi các thông tin trên các màn hình thông báo bay tại các vị trí nhà ga để nắm bắt thời gian hoàn thiện thủ tục” - lãnh đạo Cảng Nội Bài nhấn mạnh.

