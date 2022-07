Người thân xót xa khi chứng kiến 6 thi thể lần lượt được đưa về nhà xác

Khoảng 15 giờ 15 phút, hình ảnh 6 chiếc xe cứu thương lần lượt chở các thi thể trong một căn nhà ở Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương về nhà xác khiến ai nhìn thấy cũng xót xa.

Danh tính các nạn nhân xấu số được xác định gồm: Lý Quốc P. (SN 1975), Đỗ Thị T. (SN 1985), Lý Bảo K. (7 tuổi), Lý Quốc T. (2 tuổi), Đỗ Nguyễn Mỹ L. (15 tuổi) và Huỳnh Thúy D. (15 tuổi).

Your browser does not support the video tag.

CLIP: Căn nhà nơi gia đình 6 người cùng tử vong nghi do ngạt khí

Có mặt tại hiện trường, chị Trinh- một người họ hàng thân thiết với gia đình nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng chia sẻ, căn nhà này được vợ chồng anh P., chị T. mua lại cách đây ít hôm, chứ không phải thuê như một số người hàng xóm nói. Họ từ TP HCM chuyển về đây để mở salon tóc, làm móng.

“Hôm về nhà mới, anh P. khoe mua được căn nhà ưng ý, giờ phải cố gắng làm ăn để trả nợ. Vậy mà niềm vui chưa được bao lâu thì tai họa ập đến, thật xót xa"- chị Trinh nghẹn ngào.

... Từng chiếc xe cứu thương nối đuôi nhau chở 6 thi thể về nhà xác



Theo chị Trinh, anh P. trước đây đã có 1 đời vợ, chị T. là vợ sau, họ có 2 con chung là cháu K. (7 tuổi) và cháu T. (2 tuổi). L (15 tuổi) là con riêng của chị T. và D. bằng tuổi L. là cháu, sống cùng anh P., chị T.

Cả gia đình được xác định đã chết tối hôm qua (23-7), thời điểm đó trên địa bàn có mưa lớn, kèm theo mất điện, họ đã sử dụng máy phát điện. Đến khoảng 12 giờ trưa ngày 24-7, một người quen đến nhà kêu cửa nhưng không thấy ai trả lời, đập cửa vào trong thì phát hiện 6 người đã tử vong.

Căn nhà cấp 4 bịt kín bởi cửa kính cả trước lẫn sau



Ông Nguyễn Trọng Ân, Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát, cho biết nguyên nhân bước đầu có thể do tất cả bị ngạt khí khi dùng máy phát điện mà lại đóng kín cửa, xung quanh toàn kính.

Tác giả: Thảo Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người Lao Động