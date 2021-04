Người phụ nữ rủ bạn đi đánh ghen, lấy nhẫn vàng của 'tình địch'

Tối 2/4, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cà Mau (tỉnh Cà Mau) đã khởi tố vụ án cướp tài sản liên quan vụ 2 người phụ nữ đánh ghen xảy ra tại Miếu Bà Chúa Xứ (phường 6, TP. Cà Mau).

Thông tin ban đầu, nghi ngờ bà C. có quan hệ bất chính với chồng mình, bà N.T.T. (ngụ phường 7, TP. Cà Mau) rủ bạn là bà L.T.T.P. (ngụ phường 1, TP. Cà Mau) đi đánh ghen.

Miếu Bà Chúa Xứ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: T.V/Báo Giao thông

Khoảng 17h ngày 13/3, khi bà C. đang viếng ở Miếu Bà Chúa Xứ thì bị 2 người phụ nữ trên tìm đến "nói chuyện". Lúc này, bà P. khống chế bà C. để bà T. lột lấy một nhẫn vàng 18k và móc túi lấy điện thoại di động của bà C. Người này còn tát vào mặt bà C. trước khi rời đi.

Bà C. sau đó được người dân hỗ trợ đưa bà C. đến công an phường trình báo vụ việc.

Tại cơ quan công an, bà T. và bà P. tỏ ra hối hận và thừa nhận hành vi sai trái của bình. Bà T. cho biết, do nghi ngờ chồng ngoại tình với bà C. nên đã dùng bạn đánh gehen. Nghĩ số tài sản trên do chồng tặng cho bà C. nên mới lấy lại. Hiện bà T. đã giao nộp lại nhẫn vàng và điện thoại để phục vụ công tác điều tra.

