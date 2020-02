Người phụ nữ nhảy từ tầng 20 xuống đất tử vong để lại bức thư tuyệt mệnh

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi người phụ nữ nhảy từ tầng 20 Toà nhà The Golden Palm ở phường Nhân Chính, Hà Nội xuống đất



Liên quan đến vụ người phụ nữ tử vong khi rơi từ tầng cao Toà nhà The Golden Palm ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội xuống đất, Trung tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng Công an quận Thanh Xuân cho biết: Cơ quan CSĐT công an quận đã làm rõ danh tính nạn nhân và ban đầu xác định nguyên nhân vụ việc.

Theo Trung tá Thành, nữ nạn nhân sinh năm 1969, là người sống ở tầng 20 Toà nhà The Golden Palm. Tại nhà riêng của nữ nạn nhân, cơ quan công an đã tìm thấy bức thư tuyệt mệnh, nói việc nhảy lầu tự tử là do bị bệnh.

Như Báo Giao thông đưa tin, vào trưa 6/2, có một người phụ nữ nhảy từ tầng cao của toà nhà The Golden Palm tại địa chỉ 21 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân xuống đất, tử vong tại chỗ.

Một nhân chứng cho hay, người phụ nữ này nhảy từ tầng 20 lối đi cầu thang bộ phía sau của toà nhà The Golden Palm xuống đất. “Chiếc áo của nữ nạn nhân này vẫn để lại trên tầng 20, phía sau của toà nhà The Golden Palm lối đi cầu thang bộ”, nhân chứng này nói.

Được biết, ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan CSĐT Công an quận và cơ quan chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên dân dẫn đến cái chết của người phụ nữ này.

