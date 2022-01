Người phụ nữ mặc quần tất mỏng tang, để lộ nội y vòng ba nhưng vẫn vô tư đi khắp chợ mua sắm khiến nhiều người "nhức mắt"

Phong cách thời trang này dù không gây ảnh hưởng tới ai nhưng lại khá phản cảm và hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh xuất hiện.

Người phụ nữ mặc quần tất mỏng tang để lộ nội y, thản nhiên đi chợ mua hàng gây phản cảm

Ngay sau khi hình ảnh trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người xôn xao. Một số người còn tỏ ra khó chịu trước cách mặc đồ có phần lố lăng, phản cảm của người phụ nữ này. Thậm chí, một số người còn lên tiếng cho rẳng, quần tất chỉ được xem là một phụ kiện mặc kèm. Nó thường được sử dụng vào mùa đông để kết hợp với các trang phục dáng dài, trùm mông, hoặc mặc bên trong váy để giữ ấm, che chắn thêm cho đôi chân.