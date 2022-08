Người phụ nữ lập mưu cùng nhân tình giết chồng bị bắt sau 7 tháng bỏ trốn

Ngày 19-8, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông phá thành công chuyên án, bắt đối tượng Tẩn Ú Mẩy (SN 1989) trong vụ trọng án cùng người tình giết chồng, xảy ra tại xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, Lai Châu, vào ngày 19-1-2022

Đối tượng đang trên đường trốn sang Lào để từ đó sang Trung Quốc thì bị tổ công tác phát hiện bắt giữ.

Theo lời khai, năm 2020, Mẩy thường bị chồng đánh nên tâm sự với Phàn Sần Tông (33 tuổi). Sau đó hai người này nảy sinh tình cảm, cùng đi Hà Nội làm thuê và sống chung với nhau.

Mẩy bị bắt sau 7 tháng bỏ trốn vì giết chồng.

...

Khi ở Hà Nội, Mẩy nghe tin chống mình là anh K. thường đánh đập con cái, dọa giết người thân, nên rủ người tình là Tông cùng lên kế hoạch sát hại chồng. Tông ban đầu không đồng ý. Vào đầu tháng 1-2022, nghe tin ông K. lấy vợ mới. Mẩy sau đó dọa nếu Tông không giết ông K thì mình sẽ bỏ đi Trung Quốc.

Chấp nhận yêu cầu của người tình, Tông quay về Lai Châu thực hiện hoạch sát hại ông K. Tối 19-1, Tông rủ ông K. đến đoạn đường vắng rồi dùng thanh sắt đập nhiều phát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Tông chở Mẩy đi phi tang hung khí. Ngày 23-1, Tông bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ, còn Mẩy bỏ trốn, đến nay bị bắt giữ.

Việc phá thành công chuyên án trên thể hiện sự mưu trí, dũng cảm, kiên trì của lực lượng Công an tỉnh Lai Châu nói chung, lực lượng Cảnh sát Hình sự nói riêng. Chuyên án được bóc gỡ là việc làm thiết thực, ý nghĩa nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân. Qua đó góp phần củng cố niềm tin với quần chúng Nhân dân về người chiến sỹ Công an “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Tác giả: Bảo An - Phan Trang

Nguồn tin: congan.com.vn