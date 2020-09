Vào tối 28/9, mạng xã hội xuất hiện đoạn video quay cảnh một người phụ nữ lăn lộn khóc lóc trước cửa quán bar 1900 trên phố Tạ Hiện (Hà Nội).

Mở đầu đoạn video là cảnh một người phụ nữ mặc quần soóc bò, áo xanh lá cây bị 3 nam thanh niên, được cho là nhân viên của quán bar, khiêng ra ngoài, bỏ nằm giữa đường.

Video: Người phụ nữ lăn lộn khóc lóc, lột đồ trước cửa quán bar 1900: ‘Trả chị 110 nghìn rồi chị đi về’

Lúc này, người phụ nữ nhanh chóng ngồi dậy, chạy tới đôi co với nhân viên quán bar: “Không, trả chị 110 nghìn rồi chị đi về”. Một người phụ nữ đứng ngoài nói vọng vào: “Đòi người ta một trăm rưỡi, đưa trăm rưỡi rồi vẫn quay lại đòi tiếp”.

Người phụ nữ bị 3 nhân viên quán bar khiêng ra ngoài. Ảnh cắt từ clip

Sau một hồi to tiếng không thành, người phụ nữ bắt đầu lột đồ, nằm ăn vạ trước cửa quán bar. "Đã bảo là trả cho tao 110 nghìn rồi tao sẽ đi về mà nó không trả cho tao. Được, vì tao không được uống. Tao không được uống…. 11 cốc tao không được uống”, người phụ nữ vừa gào khóc vừa nói.

Người phụ nữ bán khỏa thân khóc lóc tới lạc giọng chỉ vì đòi 110 nghìn khiến những người xung quanh lắc đầu ngán ngẩm. Không rõ sau đó vụ việc đi tới đâu nhưng đoạn video sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.

Người phụ nữ lột đồ, khóc lóc ăn vạ trước cửa quán bar.

Một số người cho rằng, hành động của người phụ nữ thật kém duyên, số khác lại cho rằng người phụ nữ vì quá say nên mới có hành động như vậy. Cư dân mạng để lại bình luận:

“Chẳng biết ai đúng ai sai mà lột đồ ăn vạ chỉ vì 100 nghìn thì có đáng không, thật xấu mặt chị em phụ nữ quá”,

“Chắc chị này say quá không nhớ trời trăng gì nữa đây mà. Tỉnh lại xem đoạn video chắc xấu hổ tới mức muốn độn thổ quá”,

"Men rượu vào là không kiểm soát được hành vi của mình luôn. Sợ ma men quá".

Tác giả: Phương An

Nguồn tin: saostar.vn