Người phụ nữ cay cú giật điện thoại lực lượng chức năng khi bị nhắc đeo khẩu trang, xuất trình giấy tờ

Đáng nói, khi được lực lượng chức năng tại chốt chặn nhắc nhở thì chị này không những không chấp hành mà còn lớn tiếng chống đối lực lượng chức năng.

Sự việc xảy ra tại chốt kiểm soát dịch ở xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội.

(Nguồn clip: Thời Đại News)

Một phần đoạn clip ghi lại cho thấy, người phụ nữ lớn tiếng hỏi: "Giấy gì, giấy gì?"

- "Tôi hỏi là cô có giấy đi đường không?", một cán bộ chức năng hỏi. Cùng lúc này, một cán bộ khác đưa điện thoại lên quay clip thì người phụ nữ liền quay sang nói lớn: "Anh có thích quay không" và hung hăng bước tới giật điện thoại.

Thấy người phụ nữ đeo khẩu trang nhưng lại kéo xuống cằm, một người khác nhắc nhở "đeo khẩu trang lên" nhưng người phụ nữ vẫn phớt lờ.

Được biết, người này sau đó đã bị đưa lên trụ sở công an làm việc và xử lý theo quy định.

Đoạn clip xuất hiện trên MXH lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hành động đeo khẩu trang không đúng quy cách, chống đối lực lượng chức năng của người phụ nữ hiện đang nhận nhiều lời chỉ trích.

