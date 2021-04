Người phụ nữ bị xe ba bánh kéo lê 30 mét trên mặt đường

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào 14h24 ngày 28/3, tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Cụ thể, khi đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, một người phụ nữ đang băng qua đường thì bất ngờ bị chiếc xe ba bánh tông trúng. Cả hai ngay sau đó xảy ra tranh cãi.

Thay vì xin lỗi, người lái xe ba bánh chọn cách phóng xe tẩu thoát. Tuy nhiên, người phụ nữ cố gắng níu lấy chiếc xe và có vẻ đã bị kẹt tay vào thành xe. Trong khi đó, tài xế vẫn cố tình bỏ chạy và kéo lê nạn nhân khoảng 30 mét trên mặt đường.

Phát hiện ra sự việc, một tài xế xe buýt đã ngay lập tức chạy ra ngoài chặn đầu chiếc xe ba gác và giải cứu người phụ nữ.

