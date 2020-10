Người phụ nữ bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh lãnh 5 năm tù

Bị cáo Nguyễn Thị Thu tại tòa sáng 30-10 - Ảnh: DANH TRỌNG

Sáng 30-10, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, quê Cao Bằng) về tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi theo Điều 153 Bộ luật hình sự 2015.

Theo Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Thu từng hai lần bị xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản, một lần bị xử phạt hành chính vì vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng và một lần bị đưa đi trại giáo dưỡng.

Sau hơn 2 tiếng xét xử, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu 5 năm tù về tội trên. Sau khi nghe tòa tuyên án, Thu ôm mặt khóc, bước đi không vững.

HĐXX đánh giá hành vi của Thu xâm phạm đến quyền chăm sóc trẻ em, gây hoang mang trong nhân dân nên cần có mức án nghiêm khắc. Bé trai 2 tuổi hiện sức khỏe, tâm sinh lý vẫn bình thường, gia đình nạn nhân không yêu cầu bồi thường về dân sự nên HĐXX không đề cập.

Trước đó, trong phần xét hỏi, Thu thừa nhận hành vi bắt cóc bé trai 2 tuổi. Tuy nhiên, trước những câu hỏi của HĐXX về nhân thân, Thu đều trả lời "không nhớ".

Thu khai năm 2017 quen với Đặng Văn Bằng (33 tuổi, trú tại Tuyên Quang), cả 2 có tình cảm với nhau nhưng Bằng không biết việc Thu đã có chồng.

Tháng 3-2017, Thu và Bằng tổ chức đám cưới và sinh sống tại nhà chồng. Sau đó 1 năm, Bằng biết việc Thu đã có chồng nên yêu cầu Thu về Cao Bằng giải quyết việc ly hôn với chồng cũ.

Lúc này, Thu đang mang thai khoảng 4 tháng. Sau đó, Thu về Cao Bằng nhưng vẫn thường liên lạc, nói chuyện với Bằng.

Đầu năm 2019, Thu sinh con ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn được 5 ngày thì đứa trẻ chết trong bệnh viện do sinh non. Do không có tiền trả viện phí nên Thu đã trốn viện đưa con về Cao Bằng chôn cất và giấu kín việc này với Bằng. Tuy nhiên, qua xác minh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, cơ quan điều tra xác định không có sự việc như Thu đã khai.

Để hàn gắn tình cảm với Bằng, Thu đến công viên Nguyễn Văn Cừ (TP Bắc Ninh) bắt cóc bé Gia Bảo (2 tuổi), nói dối đây là con chung của 2 người.

Đến tòa với tư cách là nhân chứng, Bằng cho hay khi Thu đón cháu Gia Bảo về, anh vẫn nghi ngờ nhưng đứa bé gọi anh là bố theo lời của Thu nên anh tin.

HĐXX hỏi: "Anh thấy sao khi biết mình làm bố nhưng cả năm không lên thăm con?". Anh Bằng đáp rằng nhiều lần muốn lên thăm con nhưng Thu tìm hàng trăm lý do để từ chối.

Tác giả: DANH TRỌNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ