Người mẹ thuê nhóm bắt cóc con gái dẫn đến án mạng ra đầu thú

Tối 19-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết nghi can Võ Thị Kim Chi (57 tuổi, nguyên quán huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, tạm trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã ra đầu thú và bị tạm giữ hình sự do cáo buộc là chủ mưu thuê nhóm người đi ôtô từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến Vĩnh Long bắt con ruột.

Cơ quan điều tra cũng cho biết đã khởi tố 2 vụ án hình sự gồm các hành vi "bắt giữ người trái pháp luật" và "giết người" để phục vụ công tác điều tra những người liên quan.

Bà Chi được xác định đã ứng trước 10 triệu đồng thuê nhóm người bắt cóc con gái ruột. Con trai bà Chi cũng có mặt tham gia trực tiếp, dẫn đường cùng nhóm người đi bắt cóc chị gái.

...

Trước đó vào trưa 15-11, nhóm 6 người nói trên mang theo bình xịt hơi cay, gậy ba khúc… đi ôtô 7 chỗ biển số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến quán cà phê Tâm Giao ven quốc lộ 53 thuộc xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long khống chế, kéo lê chị Hằng ra xe định tẩu thoát.

Chị Hằng la hét cầu cứu thì Trần Ngoại Giao (30 tuổi, chồng Hằng) đang cầm cây sắt gọt vỏ dừa từ sau nhà chạy ra ứng cứu. Bị nhóm bắt cóc xịt hơi cay chống trả, Giao cầm gậy đâm trúng khiến 3 người của nhóm này thương vong.

Tác giả: CHÍ HẠNH

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ