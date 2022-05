"Người hùng" giải cứu 3 người trên xe máy mất phanh kể lại phút nguy cấp

Ít ai biết anh Đinh Văn Chiến (30 tuổi, ở xã Hồ Sơn, Tam Đảo, Vĩnh Phúc) - "người hùng" giải cứu chiếc xe máy chở 3 người mất phanh trên đèo Tam Đảo (Vĩnh Phúc) là một thợ sửa xe lưu động.

Ngày 30/5, trao đổi với PV Báo Giao thông, anh Chiến cho biết, chiều 29/5, anh đang trên đường từ Tam Đảo xuống núi để sửa xe máy thì thấy chiếc xe máy hiệu SH Mode do người đàn ông điều khiển, phía sau chở theo 1 phụ nữ và 1 cháu nhỏ đâm vào đuôi xe khách 29 chỗ nhưng không dừng lại mà vẫn lao vun vút trên đường.

Thấy vậy, anh phán đoán chiếc xe máy này bị mất phanh nên đã quay xe máy đuổi theo. Sau khi đi gần 1km, vượt qua nhiều ô tô cùng chiều, anh Chiến đã tiếp cận được chiếc xe máy trên.

Sau đó, một tay giữ tay lái của xe và phanh, một tay anh đã cố giữ, ghìm cho chiếc xe SH Mode dừng lại an toàn. Thời điểm này, người đàn ông điều khiển xe SH Mode đang cố lê 2 chân xuống đường để chiếc xe dừng lại nhưng không đủ lực.

Hình ảnh người thợ sửa xe dạo giải cứu gia đình trên xe máy mất phanh. Ảnh cắt từ clip.

“Nếu họ không lê chân xuống đường thì tôi phải kéo thêm một đoạn nữa may ra xe mới dừng được. Thời điểm tôi tiếp cận với xe máy gặp nạn, cả 3 người trên xe đều rất hoảng loạn. Khi chiếc xe dừng lại, họ cảm ơn tôi rối rít”, anh Chiến nói.

Sau đó, nhờ đang mang theo đồ nghề sửa xe máy, anh Chiến đã thay cả hai má phanh cho chiếc SH Mode mất khoảng 30 phút, rồi họ tiếp tục lên đường.

Anh Chiến cho biết, bản thân làm việc trong lĩnh vực bất động sản, thi thoảng anh đi sửa chữa xe lưu động trên đường đèo Tam Đảo nên gặp rất nhiều trường hợp xe bị mất phanh.

"Ai trong trường hợp đó cũng sẽ hành động như vậy thôi. Tôi đi sửa xe lưu động ở khu vực này nhiều nên biết cách xử lý tình huống, còn người khác khó có thể kéo chiếc xe máy đang vùn vụt lao dốc trở lại”, anh Chiến chia sẻ.

Sau khi hình ảnh cứu được chiếc xe máy chở 3 người bị lao dốc khi mất phanh, nhiều người đã gọi anh là “người hùng”, “siêu nhân”, anh Chiến cười hiền, nói: “Tôi không để ý mọi người nói gì vì từ trước đến giờ tôi đã giúp nhiều trường hợp bị mất phanh, chẳng qua lần này có camera hành trình ghi lại được thôi.

Có những trường hợp họ nghi ngờ sự giúp đỡ của tôi, thậm chí tưởng là cướp giật vì không hề biết xe bị mất phanh. Chỉ khi tôi kéo lại, bóp 2 phanh rồi dắt xe vẫn trôi dốc họ mới tin”.

Anh Chiến cho biết, bản thân cũng không nhớ nổi đã cứu được bao nhiêu trường hợp bị mất phanh khi xuống đèo Tam Đảo. Có những trường hợp dù nhìn thấy nhưng đành bất lực vì xe lao quá nhanh.

...

Với kinh nghiệm 7 năm làm nghề sửa xe máy dạo trên đường đèo Tam Đảo, anh Chiến khuyến cáo người dân không nên sử dụng xe tay ga, nhất là xe cũ, nhiều năm không được sửa chữa, bảo dưỡng để lưu thông, đổ đèo Tam Đảo.

Xe mô tô nên thường xuyên bảo dưỡng, thay dầu phanh để bảo đảm an toàn.

Khi xảy ra sự cố thì bắt buộc phải thả chân, lợi dụng chướng ngại vật trên đường tạo nên ma sát, tìm mọi cách cho xe di chuyển chậm lại để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.

Clip: Người đàn ông giải cứu gia đình trên xe máy mất phanh (Nguồn: Mạng xã hội giao thông)

Trước đó, ngày 29/5, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại từ camera hành trình về việc chiếc xe máy bị mất phanh khi đổ đèo ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Theo lời kể của nhân chứng trong clip, cặp vợ chồng cùng con nhỏ đi chơi Tam Đảo về, lúc đổ đèo chiếc xe ga bị mất phanh trôi rất nhanh không dừng lại được. Người vợ ngồi sau xe liên tục ra tín hiệu kêu cứu.

Trước tình huống nguy hiểm, một người đàn ông đi xe máy phía sau tăng ga đuổi theo trên đoạn đường dốc và dùng một tay kéo chiếc xe lại, cứu thành công cả gia đình.

Sau khi được chia sẻ, đoạn clip trên đã gây xôn xao mạng xã hội. Nhiều người gọi người đàn ông đi xe máy là “người hùng”, “siêu nhân”.

Tuy nhiên, sau khi xác nhận mình là người đã giải cứu trường hợp gặp nạn, anh Chiến cho rằng đây là việc làm bình thường, ai ở trong trường hợp này cũng sẽ làm như anh.

Tác giả: Văn Thương

Nguồn tin: Báo Giao Thông