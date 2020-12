Người dùng bằng giả Đại học Đông Đô làm tiến sỹ đang "ngồi trên đống lửa"?

Những người dùng bằng giả Đại học Đông Đô để làm tiến sỹ, thạc sỹ, công chức đang "ngồi trên đống lửa"

Ngày 18/12, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao cho biết, đã ra quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô Hà Nội.

Trong các lý do VKSND đưa ra trong quyết định trả hồ sơ, có 626 trường hợp được cấp văn bằng 2 tiếng Anh nhưng cơ quan điều tra Bộ Công an chỉ làm rõ 193 trường hợp được cấp bằng không qua đào tạo. Trong đó, hồ sơ thể hiện có trường hợp tham gia học thật, thi thật đã được cấp bằng. Do vậy, cần xác định những trường hợp nào được cấp bằng không qua đào tạo của từng lần cấp bằng giả và từng bị can phải chịu trách nhiệm về việc làm giả đối với các trường hợp cụ thể ra sao?

Bên cạnh đó, VKSND yêu cầu các đơn vị chủ quản phải xử lý trách nhiệm các đảng viên, công chức, viên chức với 193 trường hợp dùng bằng không được cấp đúng quy định. Trong số này, cơ quan điều tra mới thu giữ 67 bằng gốc.

Đối với 60 trường hợp dùng bằng giả, đến nay mới xác định được 25 trường hợp gồm 22 người rút hồ sơ và dừng chương trình nghiên cứu sinh khi vụ án được khởi tố; 1 trường hợp thôi học thạc sĩ; 1 trường hợp công chức nghỉ việc; 1 trường hợp xin rút kết quả nâng ngạch thanh tra viên. Từ đó, VKSND nhận định, 35 trường hợp còn lại vẫn cần xác định đã dùng bằng giả thế nào để yêu cầu xử lý theo quy định. Cơ quan chức năng phải xử lý trách nhiệm của đảng viên, công chức, viên chức khi sử dụng bằng giả.

Với những nội dung cần làm rõ khi quyết định trả hồ sơ, VKSND tối cao yêu cầu cơ quan điều tra bổ sung trong không quá 2 tháng.

Trao đổi với PV, một cán bộ điều tra cho rằng: Dựa trên hồ sơ, chứng cứ còn lưu lại tại Đại học Đông Đô, cơ quan điều tra không khó để tìm ra danh sách, tên tuổi, địa chỉ, đơn vị công tác của những học viên không học mà có bằng.

Theo luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa (Đoàn luật sư Hà Nội): Sau khi có đầy đủ thông tin chứng minh những người sử dụng bằng giả đó, cơ quan điều tra sẽ thông tin tới đơn vị chủ quản của những người này để xử lý về mặt hành chính. Bằng giả sẽ bị hủy, những người này sẽ bị xử lý trách nhiệm của đảng viên, công chức, viên chức khi sử dụng bằng giả.

Nếu cơ quan điều tra chứng minh được việc người sử dụng bằng giả biết Đại học Đông Đô không có khả năng cấp bằng, biết được quy định phải thi tuyển, học mới được cấp bằng nhưng vẫn cố tình câu kết với các cá nhân ở Đại học Đông Đô để mua bằng thì có thể bị xử lý hình sự.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an ra kết luận đề nghị truy tố các bị can về tội "Giả mạo trong công tác" gồm: Dương Văn Hòa, nguyên Hiệu trưởng; Trần Kim Oanh, nguyên Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Viện trưởng Viện đào tạo liên tục; Lê Ngọc Hà, nguyên Phó Hiệu trưởng; Trần Ngọc Quang, nguyên Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo và quản lý sinh viên, cùng 6 bị can khác.

Trong quá trình đấu tranh, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an xác định Trần Khắc Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường đại học Đông Đô (đang bỏ trốn) và đồng phạm đã vi phạm quy định khi làm, cấp văn bằng 2 tiếng Anh giả cho số lượng lớn các cá nhân có nhu cầu.

Ngoài các lần hợp thức hồ sơ, tài liệu để cấp bằng giả cho 118 cá nhân, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an còn xác định, Đại học Đông Đô đã cấp 193 bằng cử nhân ngành ngôn ngữ Anh giả cho các cá nhân dù không qua tuyển sinh, đào tạo hoặc chưa đủ điều kiện cấp bằng.

Trước sự việc nghiêm trọng tại Đại học Đông Đô, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan chỉ đạo đơn vị chức năng khẩn trương truy bắt đối tượng Trần Khắc Hùng (cựu Chủ tịch HĐQT Đại học Đông Đô); xác minh, làm rõ những sai phạm liên quan của các đơn vị, cá nhân thuộc Bộ GD&ĐT, nếu có dấu hiệu của tội phạm phải khởi tố điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm…

Thủ tướng còn giao Bộ GD&ĐT chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục đào tạo trong việc cấp văn bằng, chứng chỉ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm không để xảy ra sai phạm tương tự; đề nghị VKSND, TAND tối cao chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an sớm đưa các đối tượng phạm tội ra xét xử nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng, sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng chắc chắn cơ quan chức năng sẽ sớm tìm ra những người dùng bằng giả của Đại học Đông Đô. Không học mà muốn có bằng để làm tiến sỹ, thạc sỹ, thăng tiến, nhiều người thời gian này đang "ngồi trên đống lửa".

