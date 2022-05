Người dân TP.HCM hân hoan ngắm pháo hoa dịp 30-4

Pháo hoa khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn - Ảnh: TỰ TRUNG

Năm nay, tại TP.HCM có 2 điểm bắn pháo hoa nghệ thuật từ 21h đến 21h15, tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (thành phố Thủ Đức) và công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11).

Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2022) và 136 năm Ngày Quốc tế lao động (1-5-1886 - 1-5-2022).

Rất đông người dân có mặt từ sớm ở công viên bến Bạch Đằng (quận 1, TP.HCM) để ngắm pháo hoa - Ảnh: MINH DUY

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, từ chiều 30-4, hàng ngàn người dân đã đổ dồn về khu vực xung quanh hầm sông Sài Gòn để chuẩn bị xem pháo hoa. Các con đường dẫn vào khu vực này bị ùn tắc. Nhiều người phải gửi xe từ xa để đi bộ vào khu vực công viên bến Bạch Đằng, chọn một vị trí tốt nhất, để có góc nhìn pháo hoa đẹp nhất.

Dòng xe ùn tắc khu vực công trường Mê Linh trước giờ bắn pháo hoa - Ảnh: TỰ TRUNG

Anh Võ Thanh Tùng cùng vợ và các con ở quận 6, TP.HCM đã tranh thủ đến công viên bến Bạch Đằng từ 18h. "Lâu rồi không được xem bắn pháo hoa nên hôm nay cả nhà tôi ăn chiều sớm, quyết tâm ra chờ 3 tiếng để được xem pháo hoa", anh Tùng chia sẻ.

Theo nhiều người, việc được ngắm pháo hoa còn mang lại nhiều điều may mắn nên rất đông người muốn đến tận nơi xem pháo hoa thay vì xem qua tivi.

Toàn cảnh bắn pháo hoa khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn - Video: HỮU HẠNH

Trước đó, năm 2021, TP.HCM không tổ chức bắn pháo hoa vào các dịp 30-4, Tết dương lịch và Tết Nguyên đán nhằm hạn chế tụ tập đông người khi dịch COVID-19 bùng phát, cũng là một lý do dịp bắn pháo hoa lần này có hàng ngàn người đến ngắm.

Dòng xe đổ về công viên bến Bạch Đằng - Ảnh: TỰ TRUNG

Vòng xoay Công trường Mê Linh (quận 1, TP.HCM) kẹt xe do lệnh cấm di chuyển ở một số tuyến đường phục vụ cho bắn pháo hoa - Ảnh: MINH DUY

Nhiều bạn trẻ và gia đình chờ đón trước giờ bắn pháo hoa - Ảnh: TỰ TRUNG

Người dân TP.HCM ghi lại khoảnh khắc bắn pháo hoa - Ảnh: MINH DUY

Người dân tranh thủ check-in khoảnh khắc bắn pháo hoa - Ảnh: TỰ TRUNG

Pháo hoa với nhiều hình dáng đẹp mắt - Ảnh: TỰ TRUNG

Thời tiết tối 30-4 mát mẻ cho người dân ngắm pháo hoa - Ảnh: MINH DUY

Pháo hoa sáng rực trên bầu trời TP.HCM - Ảnh: HỮU HẠNH

Tác giả: Hoài Phương

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ