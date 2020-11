Ngày 21/11, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai một số nhân chứng điều tra làm rõ vụ một người đàn ông tử vong trong chuồng bò tại ấp Sơn Lợi, xã An Ninh Tây. Thi thể nạn nhân đang trong quá trình phân hủy.

Chuồng bò nơi phát hiện thi thể nạn nhân



Trước đó chiều 20/11, anh N.H.H (SN 1974, ngụ xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa) đi ngang qua chuồng bò trên thấy mùi hôi thối tỏa ra nồng nặc nên tò mò vào bên trong chuồng bò kiểm tra. Tại đây anh H hoảng hốt khi phát hiện người đàn ông khoảng 50 tuổi tử vong, thi thể đang trong quá trình phân hủy nên báo với Công an.

Công an huyện Đức Hòa khám nghiệm hiện trường tử thi để xác định nguyên nhân. Bước đầu được biết người đàn ông này từ Bình Dương lên Long An lập nghiệp một mình bằng việc chăn nuôi bò thịt.

Công an huyện Đức Hòa đang liên hệ với người thân của nạn nhân để xác định danh tính cũng như một số mối liên hệ để làm rõ.

Tác giả: Hàn Phi

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân