Người đàn ông sang đường thiếu quan sát khiến 3 người bị thương nặng

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một người đàn ông điều khiển xe máy đang sang đường thì bất ngờ bị một người đàn ông đi xe máy đúng chiều tông trúng. Cú tông mạnh khiến cả 2 văng trúng vào một cụ ông đi xe đạp ngược chiều.

Được biết, sau khi xảy ra va chạm cả 3 người đều bị thương và đã được người dân đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi được đăng tải, tình huống giao thông này đang khiến cộng đồng mạng tranh cãi. Nhiều người cho rằng lỗi không hoàn toàn thuộc về người đàn ông sang đường. Trong khi đó, người đi xe máy đúng chiều đang chạy với tốc độ cao, do không kịp xử lý nên mới xảy ra sự việc trên.

Không chỉ vậy cụ ông đi đạp ngược chiều cũng có lỗi trong vụ tai nạn này.

Tác giả: Hải Vân (Tổng hợp)



Nguồn tin: nguoiduatin.vn