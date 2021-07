Người đàn ông qua đường đỡ bé gái rơi từ tầng 2 ở Nam Định lên báo nước ngoài

Theo Theo Sun, bé gái 4 tuổi rơi từ ban công với độ cao 3,5 mét xuống đường, chân chạm đất nhưng nhờ có sự ứng cứu kịp thời của người đàn ông nên cơ thể bé tránh khỏi bị thương.

Vụ việc xảy ra ở thành phố Nam Định được camera an ninh ghi lại.

Trong video, bé gái bám lơ lửng trên ban công tầng 2 khi một số người đi xe đạp chạy ngang qua. Một số người dường như không để ý thấy bé gái, trong khi những người khác có lẽ biết chuyện nhưng không dừng lại.

Cuối cùng, một người đàn ông đi xe đạp đi ngang qua đã phát hiện ra bé gái và nhanh chóng tới đỡ khi em sắp rơi xuống. Người này đã đứng dưới đường đúng vị trí bé gái ngã do tuột tay và cứu được bé gái, ngăn một thảm kịch có thể xảy ra.

Your browser does not support the video tag.

Chủ cửa hàng đối diện tên Trần Hữu Trọng cũng phát hiện nguy hiểm, chạy đến hiện trường. Ông Trọng nói đã xin số điện thoại người đàn ông để sau này cha mẹ bé gái có thể đến cảm ơn. Tuy nhiên, người đàn ông đáp: "Tôi không dùng điện thoại".

Sau đó, ông này rời khỏi hiện trường sau khi đảm bảo ông Trong có thể chăm cho bé gái cho tới khi mẹ của bé về nhà khoảng nửa giờ sau đó.

... Khoảnh khắc ông Hà đỡ kịp cháu bé.



Người đàn ông tốt bụng sau đó được xác định là Lương Thanh Hà, cư dân địa phương.

Gia đình bé gái đã đến thăm ông Hà vào sáng hôm sau để cảm ơn vì hành động của ông.

Ông Hà lúc đó vẫn khiêm tốn nói: "Hành động của tôi không có gì đáng kể, tôi cũng không muốn người khác coi mình là anh hùng".

Theo ông Hà, ông đã nhờ những hàng xóm xung quanh lấy thang, nhưng tự tay đỡ lấy bé gái khi em rơi xuống trước khi họ kịp đem thang tới.

Bé gái hôm đó thức dậy mà không thấy ai ở trong nhà nên trèo ra ban công. Bé được đưa đến viện kiểm tra nhưng chỉ bị thương nhẹ.

Tác giả: Song Long

Nguồn tin: saostar.vn