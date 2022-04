Người đàn ông nhảy xuống sông cứu nữ sinh tự tử: 30 giây "toát mồ hôi lạnh"

Mới đây, mạng xã hội truyền tay nhau đoạn clip ghi lại vụ việc người đàn ông nhảy từ cầu cao xuống sông cứu nạn nhân đang vùng vẫy ở lằn ranh giữa sự sống và cái chết.

Sự việc được cho xảy ra vào khoảng chiều tối ngày 9/4 ở huyện Nghĩa Hưng về thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định.

Thời điểm này, nhiều người dân phát hiện một cô gái đang vùng vẫy giữa sông. Không đắn đo, một người đàn ông lập tức nhảy xuống cứu. Chỉ trong vòng 30 giây, anh đã tiếp cận được nạn nhân và đưa vào bờ.

Your browser does not support the video tag.

Người đàn ông nhảy từ cầu cao xuống sông cứu nạn nhân đang chới với giữa dòng

...

Theo chủ nhân bài viết cho hay, danh tính "người hùng" này là anh Nguyễn Văn Chính, đoàn viên chi đoàn tổ dân phố số 8 (thị trấn Thịnh Long). Vào khoảng 17h chiều qua anh Chính trên đường đi làm về qua cầu Thịnh Long (bắc qua sông Ninh Cơ) bất ngờ thấy một nữ sinh cấp 2 dựng xe đạp trên cầu rồi nhảy xuống sông tự tử.

Hành động dũng cảm cứu người của người đàn ông đã nhận cơn mưa lời khen của cộng đồng mạng.

"Bơi thì có biết bơi. Nhưng để cứu được như thế kia thì phải khỏe và có kinh nghiệm. Nể và khâm phục anh, cảm ơn anh Chính nhé".

"Anh dũng cảm và tuyệt vời quá! Đã dùng khả năng bơi lội của mình cứu người".

"Anh xứng đáng là người hùng, giành thật nhiều lời khen cho hành động tốt đẹp này. Cảm ơn anh đã tìm lại 1 mạng người".



Tác giả: Thiên Thanh

Nguồn tin: phapluat.suckhoedoisong.vn