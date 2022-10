Người đàn ông ném tiền tung tóe, dọa đánh người vì bị... trả tiền lẻ

Một tài khoản trên mạng xã hội Facebook đăng tải đoạn video kèm nội dung về vụ việc về một người đàn ông ăn mặc lịch sự lớn tiếng chửi bới, ném tiền tung tóe trong quán ăn, khiến dư luận bất bình.

Theo nội dung được đăng tải, nhân viên quán ăn trả tiền thừa cho một thực khách trẻ khoảng 25.000 đồng. Vì không có tiền chẵn nên nhân viên đưa tiền lẻ.

Sau đó, một người đàn ông xưng là bố của thực khách trên đến ném tiền tung tóe trong quán, cho rằng quán đưa tiền lẻ là "đưa rác", đe dọa chờ xem quán kinh doanh được bao lâu.

Thực khách ném tiền tung tóe trong quán bún ở Đà Nẵng (Video: Tài khoản Facebook H.Tr)

Cũng theo nội dung bài viết, vụ việc xảy ra tại quán bún trên đường Chương Dương (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

... Người đàn ông ném tiền tung tóe trong quán bún và gọi một nhóm người đến quán đe dọa (Ảnh: Chụp màn hình clip).



Trao đổi với PV, chủ quán - người đã đăng tải clip trên mạng xã hội - bày tỏ rất bức xúc với hành động của người đàn ông nói trên.

Theo chủ quán, sự việc ném tiền xảy ra sáng nay (2/10). Đến khoảng 13h chiều cùng ngày, người đàn ông trên kêu một nhóm khoảng 7 người đến quán bún tiếp tục đe dọa.

"Có một người trong nhóm này đã đánh nhân viên của quán. Hiện vụ việc đã được trình báo công an", chủ quán nói.

Theo chủ quán, người có hành vi ném tiền nói trên là một cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng.

Liên quan thông tin này, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng cho biết đã nắm thông tin. Bước đầu có thông tin cho rằng đây là cán bộ của Trung tâm Phát triển quỹ đất Đà Nẵng, trực thuộc Sở. Hiện tại Ban Giám đốc Sở đã giao cho trung tâm xem xét, phối hợp với các cơ quan có liên quan xác minh và xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hoài Sơn



Nguồn tin: Báo Dân Trí