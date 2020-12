Người đàn ông mù tử vong trong tư thế treo cổ

Hiện trường vụ việc



Cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước đang điều tra, làm rõ vụ ông Điểu Đui (50 tuổi, ngụ xã Phú Riềng, H.Phú Riềng, Bình Phước) được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h20 ngày 9/12, con gái ông Điểu Đui trở về nhà thì tá hỏa phát hiện cha mình trong tư thế treo cổ bằng một sợi dây thừng. Con ông Điểu Đui chạy ra kêu gọi hàng xóm tới giúp.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Phú Riềng và Công an xã Phú Riềng nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Người nhà ông Điểu Đui cho biết ông bị mù bẩm sinh. Vợ ông là bà Thị Thông (39 tuổi) đi làm ăn xa 2 tháng nay không về nhà.

