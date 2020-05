Người đàn ông mang bầu đầu tiên tại Việt Nam đã sinh con. Ảnh minh họa.

Cặp đôi Minh Anh - Minh Khang là một trong những cặp vợ chồng chuyển giới nổi tiếng nhất Việt Nam. Trong đó, Minh Khang đổi từ nữ thành nam, tên thật là Đào Thị Kiều Trang, 24 tuổi, quê Cần Thơ còn Minh Anh chuyển từ nam sang nữ, tên thật là Đặng Khắc Nguyên, 21 tuổi, quê Bến Tre.

Cả 2 đã làm đám cưới năm 2017 sau cuộc gặp gỡ và yêu nhau chóng vánh chỉ trong 20 ngày tại một cuộc thi sắc đẹp cho người chuyển giới nữ. Khi đó Minh Anh là thí sinh còn Minh Khang là giám khảo.

Cặp đôi khoe bụng bầu trên các game show truyền hình. Ảnh theo Vietnamnet.

Năm 2019, cặp vợ chồng quyết định mang thai sau khi Minh Khang đọc được bài báo về người đàn ông trên thế giới mang thai.

Để bắt đầu quá trình mang thai, Minh Khang quyết định dừng tiêm hormone để có kinh nguyệt trở lại và bồi bổ, chuẩn bị cho quá trình mang thai. Minh Anh cũng chuyển từ tiêm hormone sang thuốc uống để giảm liều. May mắn sau 3 tháng, Minh Khang đã có thai, trở thành “người đàn ông” đầu tiên ở Việt Nam mang bầu.

Trong quá trình mang thai, Minh Khang theo dõi rất sát quá trình phát triển của thai nhi, đi khám bác sĩ 2 tuần/lần. Và sau 9 tháng 10 ngày, tối 16/5, Minh Anh vui mừng thông báo chồng Minh Khang đã vượt cạn thành công, 2 vợ chồng cùng đón chào con gái đầu lòng Đặng Ngọc Thiên An.

Minh Anh chia sẻ: “Anh Khang sinh vào lúc 19h40 phút. Bé nặng 2,3kg. Hiện tại cả anh và con đều mạnh khỏe. Chồng em sinh thường. Lúc đầu cả nhà dự tính sinh mổ vì sẽ an toàn hơn nhưng cũng may gần tới giờ mổ thì chuyển dạ luôn nên bác sĩ quyết định để anh Khang sinh thường”. Con gái của cặp đôi này sẽ được dùng sữa ngoài hoàn toàn do tuyến vú của Minh Khang đã cắt hết sữa.

Khi biết Minh Khang vượt cạn thành công, rất đông bạn bè đã gửi lời chúc mừng đến cặp đôi đặc biệt nhất Việt Nam này. Hiện sức khỏe của Minh Khang và con gái đều đã ổn định và khỏe mạnh.

Tác giả: Thanh Mai (T/H)

Nguồn tin: doisongplus.vn