Người đàn ông dương tính COVID-19 trốn khỏi nơi cách ly bị công an truy đuổi

Video xôn xao trên mạng xã hội ghi cảnh lực lượng chức năng đuổi theo người đàn ông dương tính trốn khỏi nơi cách ly

Tối 12-8, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông bỏ chạy trên đường Cách Mạng Tháng 8, quận 3, TP.HCM bị lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch đuổi theo giữ lại. Trong quá trình truy đuổi, những người dân xung quanh được các chiến sĩ cảnh báo tránh xa người này vì người đàn ông được cho là bỏ trốn khỏi khu cách ly.

Khuya cùng ngày, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận có sự việc trên. Theo đó, sự việc xảy ra vào tối cùng ngày trên địa bàn phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM.

Theo nguồn tin, người đàn ông trong đoạn video được cách ly do có kết quả test nhanh dương tính với COVID-19 trước đó. Người thân của người đàn ông này được cách ly tại số 185 Cách Mạng Tháng 8.

...

Đến tối ngày 12-8, người này trốn khỏi nơi cách ly, bỏ chạy về nhà trên đường Võ Văn Tần. Trong lúc trốn về, lực lượng chức năng đã phát hiện và truy đuổi. Lực lượng cũng yêu cầu những người dân xung quanh tránh xa người này để phòng chống dịch.

Khi đến trước hẻm 156 đường Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3 thì người này mới dừng lại và chấp hành. Công an đã hướng dẫn, đưa người này về nơi cách ly và tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng cũng tiến hành phun khử khuẩn khu vực.

Tác giả: MINH HÒA

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ