Người đàn ông đứng bên đường bắn đôi nam nữ đang chạy xe, một người chết tại chỗ

Đã xác định được nghi phạm nổ súng Tối 26-8, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã xác định được nghi phạm nổ súng và đang tổ chức lực lượng bảo vệ hiện trường và truy bắt nghi phạm. Theo công an, khoảng 20h ngày 26-8, chị T.T.T (33 tuổi) cùng chồng cũ là anh N.T.T (32 tuổi ) chạy xe máy trên đường thuộc tổ 9, phường Túc Duyên (TP Thái Nguyên). Khi chạy xe đến đoạn phố Nguyễn Trung Trực, gần khách sạn Monaco thuộc tổ 7, phường Túc Duyên thì bị một nam thanh niên chạy mô tô tối màu (không rõ biển kiểm soát) đến dùng súng bắn khoảng 4 - 5 phát vào người anh Tùng và chị Trang. Sau đó, thanh niên này lái mô tô bỏ chạy. Hậu quả, chị Trang bị thương tích ở đầu dẫn đến tử vong, còn anh Tùng bị thương đang cấp cứu. Bước đầu công an xác định nghi phạm là Nông Văn Tú (32 tuổi, ở phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên).