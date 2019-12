Người đàn ông đi xe bán tải tát liên tiếp vào mặt phụ nữ bán hàng ngoài chợ

Clip người đàn ông tát liên tiếp vào mặt 1 phụ nữ đang bán hàng.

Ngày 17/12, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông ăn mặc bảnh bao, đi xe bán tải đã có hành động khó chấp nhận, khi thẳng tay tát một người phụ nữ ngay tại chợ Nam Hải (phường Nam Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng).

Theo camera an ninh cửa hàng ghi lại, vào thời điểm trên, một người đàn ông mặc áo sơ mi, quần âu, giày đen, bước xuống từ xe bán tải, lại gần người phụ nữ mặc áo đỏ đang đứng bán hàng. Sau khi "lời qua, tiếng lại", người đàn ông này bất ngờ giơ tay tát tới tấp vào mặt người người phụ nữ với thái độ giận dữ. Ngay sau khi bị tát, người phụ nữ đã chống trả quyết liệt.

Theo đó, những người xung quanh cũng lao tới can ngăn. Tuy nhiên, cả người đàn ông và người phụ nữ vẫn tiếp tục giằng co, kéo nhau hướng về chiếc xe ô tô.

Cùng lúc đó, một người đàn ông khác lao từ trong nhà ra đánh người đàn ông đi xe bán tải. Đoạn clip sau khi được đăng tải cũng thu hút sự theo dõi và nhiều luợt bình luận từ đông đảo cư dân mạng. Dẫu nguyên nhân sâu xa vẫn chưa được làm rõ, nhưng hành vi hành hung phụ nữ là không thể chấp nhận.

Hình ảnh người đàn ông tát liên tiếp vào mặt người bán hàng. Ảnh cắt từ clip.

"Đàn ông kiểu gì mà đánh phụ nữ giữa đường giữa chợ như vậy. May mà có người đàn ông lao tới truy cản, không thì không biết còn hung hăng tới mức nào", tài khoản C.N bình luận.

"Xem clip mà tức chịu không nổi, ăn mặc bảnh bao đi xế hộp mà tính cách hung bạo. Cái kết thực sự hả hê...", tài khoản X.T bình luận.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo UBND phường Nam Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng xác nhận nội dung clip trên và cho biết, vụ việc xảy ra trên địa bàn phường. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an phường Nam Hải đã có mặt kịp thời và mời những người có liên quan về trụ sở công an làm việc nên cũng không để lại hậu quả nghiêm trọng.

Lí do bước đầu được những người chứng kiến cho biết là do những người có liên quan mâu thuẫn từ trước và họ cũng có quen biết nhau. Hiện vụ việc vẫn đang được Công an phường Nam Hải điều tra, làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Long

Nguồn tin: doisongplus.vn