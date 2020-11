Người đàn ông 62 tuổi đột tử sau khi vào nhà nghỉ cùng một phụ nữ

Ngày 18/11, một lãnh đạo UBND xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 1 người đàn ông tử vong bất thường tại nhà nghỉ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 17/11, nhân viên nhà nghỉ Lan Anh 2, ở xã Quỳnh Mỹ lên dọn phòng phát hiện người đàn ông thuê phòng tại đây từ chiều cùng 1 người phụ nữ đã tử vong. Thời điểm phát hiện ra, người phụ nữa đã không còn ở hiện trường.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Ngay lập tức phía nhân viên nhà nghỉ đã báo cho chính quyền và công an địa phương. Nhận được thông tin, lực lượng Công an xã Quỳnh Mỹ có mặt khoanh vùng bảo vệ hiện trường, đồng thời trình báo sự việc lên Công an huyện Quỳnh Phụ.

Bước đầu xác định người đàn ông tử vong là ông Lưu Hồng Q. (62 tuổi). Người phụ nữ đi cùng là bà Nguyễn Thị M. (49 tuổi, cùng trú tại xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ).

Bà M. ngay sau đó được triệu tập đến cơ quan công an để lấy lời khai ban đầu, phục vụ công tác điều tra. Sau khi khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ để phục vụ công tác điều tra, thi thể nạn nhân được đưa về Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Phụ để tổ chức khám nghiệm pháp y, xác định nguyên nhân tử vong.

Sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho người nhà lo hậu sự.

Qua tìm hiểu, ông Q. vẫn chung sống với vợ và các con đều đã lớn. Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo Công an huyện Quỳnh Phụ và các đơn vị nghiệp vụ xác minh làm rõ sự việc.

