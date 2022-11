Người dân bức xúc vì xi măng Bỉm Sơn bán sản phẩm kém chất lượng?

Người dân tố Công ty Xi măng Bỉm Sơn bán sản phẩm kém chất lượng ra ngoài thị trường.

Theo phản ánh của anh Lê Minh Đức, trú tại tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Vừa qua, gia đình anh có kế hoạch làm nhà, sau khi quyết định và chọn mua xi măng PCB30 lô Xi măng X104 do Công ty cổ phần Xi măng VICEM Bỉm Sơn (Có địa chỉ tại Khu phố 7, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá) sản xuất. Số lượng gia đình tôi mua ban đầu là 31.1 tấn, theo phiếu chứng nhận chất lượng, xi măng do Công ty Xi măng Bỉm Sơn sản xuất thì xi măng PCB30 lô Xi măng X104 đạt yêu cầu TCVN 6260:2020.

Thế nhưng, sau khi đưa vào sử dụng gia đình tôi phát hiện lô xi măng này có nhiều dấu hiệu bất thường, có 2 mầu khác biệt rõ rệt trong 1 bao xi măng (PV). Sau khi phát hiện sự cố, anh Đức đã gửi đơn khiếu nại về Tổng cục quản lý thị trường; Bộ Xây dựng; Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh hà Tĩnh; Cục quản lý thị trường Hà Tĩnh; Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hà Tĩnh...

Mẫu Xi măng kém chất lượng được người dân và Công ty niêm phong.



Được biết, sau khi đưa vào sử dụng xi măng PCB30, nhận thấy xi măng có dấu hiệu kém chất lượng và có 2 màu khác nhau nên anh Đức đã mang đi kiểm định tại Phòng thí nghiệm Vilas 003 - Trung tâm kiểm định vật liệu xây dựng của Viện Vật liệu xây dựng thuộc Bộ Xây dựng.

Kết luận của cơ quan kiểm định của Viện vật liệu Xây dựng (Bộ Xây dựng) cho thấy, lô xi măng này không đạt tiêu chuẩn và không phù hợp yêu cầu kỹ thuật như phiếu kiểm định của Công ty Bỉm Sơn trước đó. Anh Đức cho rằng, việc Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn đã đưa sản phẩm kém chất lượng ra ngoài thị trường là có dấu hiệu gian dối khách hàng.

Sau khi nhận được phản hồi từ phía khách hàng cũng như các cơ quan chức năng, phía Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn đã có biên bản làm việc với khách hàng là hộ gia đình anh Đức. Tiếp đó, căn cứ vào biên bản làm việc ngày 16/6 về việc phản ánh chất lượng xi măng của PCB30 lô Xi măng X104 và kết quả thí nghiệm xi măng của của gia đình anh Đức mang đi thí nghiệm, ngày 26/8 đoàn công tác của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn đã đến làm việc với anh Lê Minh Đức.

Kết quả kiểm định tại Phòng thí nghiệm Vilas 003 - Trung tâm kiểm định vật liệu xây dựng của Viện Vật liệu xây dựng thuộc Bộ xây dựng thì xi măng PCB30 không đạt yêu cầu.

Tại buổi làm việc, anh Đức đã cung cấp các thông tin liên quan đến chi phí thí nghiệm, cũng như đề nghị phía Công ty hỗ trợ phần chi phí thí nghiệm 2 lần lấy mẫu xi măng tại Trung tậm kiểm nghiệm Nghệ An và Viện vật liệu xây dựng thuộc Bộ xây dựng, hỗ trợ chi phí trát lại toàn bộ tầng 2 với phần diện tích theo giá thị trường.

Ngoài ra, gia đình anh Đức đã mua tổng số lượng là 31.1 tấn xi măng PCB30 do Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn về làm nhà, nhưng do nghi vấn về chất lượng sản phẩm cũng như kết quả thí nghiệm không đạt tiêu chuẩn, nên gia đình anh chỉ đồng ý chi trả cho cửa hàng 50% số xi măng trên. Đồng thời yêu cầu phía Công ty cam kết phải chịu mọi trách nhiệm, khắc phục sửa chữa nếu xảy ra sự cố hư hỏng, xuống cấp trong quá trình sử dụng nếu như gặp sự cố bất thường do Xi măng gây ra. Đại diện Công ty Xi măng Bỉm Sơn đã ghi nhận hiện trường và ý kiến của khách hàng để báo cáo lãnh đạo sau đó trả lời đến gia đình anh Đức. Nhưng đến nay sau nhiều tháng vẫn chưa có sự thống nhất cũng như phản hồi cụ thể từ phía Công ty.

Trước những phản ánh của khách hàng và kết quả kiểm định xi măng không đạt tiêu chuẩn về chất lượng do Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bỉm Sơn sản xuất. Dư luận thắc mắc rằng, liệu xi măng Bỉm Sơn có đã và đang cung cấp ra thị trường các sản phẩm kém chất lượng(!?), và với sự việc nói trên liệu đại diện cho Công ty Xi măng Bỉm Sơn có câu trả lời thỏa đáng cho khách hàng hay không?

Biên bản làm việc của đại diện Công ty Xi măng Bỉm Sơn với anh Lê Minh Đức.



Liên quan đến vấn đề này, ngày 16/11 Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hà Tĩnh đã nhận được đơn khiếu nại của anh Lê Minh Đức về việc xi măng PCB30 X104 của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bỉm Sơn không đạt chất lượng theo tiêu chuẩn đã công bố. Theo đó, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã mời anh Lê Minh Đức đến cơ quan làm việc vào ngày sáng 17/11 để làm rõ các nội dung khiếu nại nói trên.

Sau đó, ngày 17/11/2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh cũng đã tiếp nhận thông tin và cũng đã liên hệ với anh Đức để làm rõ vấn đề trên.

Việc sử dụng xi măng kém chất lượng đang gây hậu quả lớn đối với các công trình xây dựng của Nhà nước cũng như các công trình của người dân. Vì vậy, trong thời gian tới các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh cần sớm vào cuộc kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có), nhằm giảm bớt thiệt hại cho người dân.

Đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý những cá nhân, doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng không đúng tiêu chuẩn, tránh gây hoang mang, bức xúc trong dư luận.

Tác giả: Lê Nam

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn