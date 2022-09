Người chồng chém lìa 2 cánh tay vợ vì ghen bị bắt giam 4 tháng

Ngày 19-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cho hay đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Thái Xuân Bình (34 tuổi, ngụ ấp 5, xã Tam An) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".

Theo điều tra ban đầu, trưa ngày 13-9, Bình nghi ngờ chị N.T.T. (27 tuổi, vợ Bình) có quan hệ tình cảm với người khác nên gặng hỏi. Chị T. thừa nhận có quan hệ tình cảm với một thanh niên.

Tức giận, Bình vào bếp lấy một con dao quay ra chém nhiều nhát khiến hai cánh tay của chị T. bị đứt lìa.

Sau khi chém vợ, Bình băng bó rồi gọi người thân đưa chị T. đi cấp cứu. Sau đó, người này ra công an xã đầu thú.

...

Nhận tin báo, Công an huyện Long Thành phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đến hiện trường, thu giữ con dao Bình dùng gây án.

Riêng chị T. sau đó được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật nối lại hai tay bị chém đứt. Hiện tình trạng sức khỏe của chị đã tốt hơn.

Tác giả: A LỘC

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ