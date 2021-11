'Người chết' đột nhiên mở mắt khi chuẩn bị được ướp xác, bật dậy đi dạo khiến bệnh viện náo loạn

Trên thế giới có không ít trường hợp người chết sống lại, nhưng có lẽ người chết mới sống lại rồi còn đủ sức đi thong dong rời khỏi nhà xác lại rất hiếm gặp.

Mới đây, Bệnh viện thuộc Đại học Benin (thuộc thành phố Benin, bang Edo, Nigeria) được phen náo loạn khi chứng kiến một “người phụ nữ đã chết” đột nhiên sống lại và dạo chơi quanh nhà xác bệnh viện.

Cụ thể, người phụ nữ này được gia đình đưa đến nhà xác của Bệnh viện thuộc Đại học Benin sau khi được xác nhận là cô thực sự đã chết. Tuy nhiên, các báo cáo truyền thông không tiết lộ nguyên nhân tử vong của cô là gì.

Sau đó, nhóm sinh viên y khoa của Đại học Benin được cho là sử dụng thi thể này để thực hành ướp xác. Họ đã đặt thi thể người phụ nữ lên bàn, cởi hết quần áo của cô ra để chuẩn bị tiến hành quá trình ướp xác.

Thế nhưng, lúc này thi thể của người phụ nữ đột nhiên động đậy. Cô bỗng mở mắt ra, ngồi bật dậy rồi leo xuống khỏi chiếc bàn, ung dung bước ra khỏi nhà xác, khiến nhóm sinh viên hét toáng lên và bỏ chạy tán loạn vì sợ hãi.

... Người phụ nữ được tuyên bố đã chết đột nhiên sống lại khi chuẩn bị được ướp xác.



Người phụ nữ băng qua bãi cỏ bên ngoài tòa nhà trong trạng thái trần như nhộng. Rõ ràng cô đang rất bối rối vì không biết mình đang ở đâu và làm thế nào mà mình lại ở đây.

Mặc dù lúc đó người phụ nữ không có mảnh vải nào che thân, nhưng không ai trong số học sinh đề nghị giúp đỡ cô hoặc đưa cho cô bộ đồ hay tấm chăn để che chắn cơ thể. Thay vào đó, họ lại sử dụng điện thoại để quay lại cảnh tượng kỳ lạ này.

Cảnh náo loạn tại bệnh viện.



Sự việc nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng những ai tuyên bố người phụ nữ đã chết đều không làm tốt công việc của mình, vô trách nhiệm. “Cô ấy chỉ bị hôn mê, không phải đã chết”, một người nói.

Chưa rõ cơ quan địa phương sẽ xử lý sự việc này như thế nào.

Tác giả: Châu Doanh

Nguồn tin: saostar.vn