Ngôi vị giàu nhất Trung Quốc lại đổi chủ

Với tài sản ròng 63,4 tỷ USD, tỷ phú Ma Huateng hiện là người giàu nhất Trung Quốc (Ảnh: Bloomberg).

Ngày 1/4, giá cổ phiếu Tencent trên sàn giao dịch Hồng Kông tăng 7% lên xấp xỉ mức 645 HKD/cổ phiếu. Nhờ đó, tài sản của ông Ma đã tăng thêm 4 tỷ USD lên mức 63,4 tỷ USD.

Theo bảng theo dõi tỷ phú theo thời gian thực của Forbes, với tài sản ròng 63,4 tỷ USD, tỷ phú Ma Huateng đã vượt qua CEO của Nongfu Spring Zhong Shanshan lấy lại ngôi giàu nhất Trung Quốc. Theo Forbes, tính đến cuối ngày 1/4, tỷ phú Zhong có 62,9 tỷ USD tài sản ròng.

Tài sản ròng của ông trùm nước đóng chai Trung Quốc đã tăng một cách ngoạn mục sau khi Nongfu Spring được niêm yết với giá 21,5 HKD/cổ phiếu trên sàn chứng khoán Hồng Kông vào tháng 9 năm ngoái. Cổ phiếu Nongfu Spring tăng lên mức kỷ lục 66,6 HKD/cổ phiếu vào ngày 8/1 và tiệm cận mức đó vào 17/2 với giá 65,95 HKD/cổ phiếu.

Tuy nhiên, kể từ đó, cổ phiếu của Nongfu Spring đã lao dốc mạnh. Trong tuần này, có thời điểm, cổ phiếu của hãng này đã rơi xuống mức 38,75 HKD, thấp nhất trong 4,5 tháng qua. Trong phiên ngày 1/4, giá cổ phiếu Nongfu Spring đã hồi về mức 40,15 HKD, song vẫn giảm 39% so với mức giá ngày 17/2.

Trong khi đó, giá cổ phiếu Tencent cũng không có bước đột phá gì. Hiện mức giá cổ phiếu của "ông lớn" công nghệ Trung Quốc vẫn thấp hơn 6,3% so với mức giá ngày 2/3. Thậm chí mức giá đóng cửa hiện nay vẫn thấp hơn 14% so với mức giá đóng cửa 761 HKD vào ngày 10/2. Dẫu vậy, công ty sở hữu mạng xã hội WeChat với hơn 1 tỷ người dùng vẫn cho các cổ đông mức thu nhập cao hơn so với Nongfu Spring.

Hôm 24/3, Tencent đã công bố kết quả kinh doanh năm 2020 với mức lãi ròng tăng 175% lên 59,3 tỷ Nhân dân tệ, doanh thu tăng 26% lên mức 133 tỷ Nhân dân tệ.

Ngược lại, theo kết quả kinh doanh công bố ngày 25/3 của Nongfu Spring, doanh thu năm ngoái của doanh nghiệp này đã giảm 4,8% xuống còn 22,9 tỷ Nhân dân tệ, song lãi ròng vẫn tăng 6,3% lên 5,3 tỷ Nhân dân tệ.

Ông Ma Huateng, năm nay 49 tuổi, thường được gọi là Pony Ma. Ông là người đồng sáng lập ra Tencent năm 1998.

Theo Forbes, Trung Quốc hiện có số tỷ phú lớn thứ 2 thế giới sau Mỹ, tuy nhiên, khoảng cách này đang dần thu hẹp.

Tác giả: Nhật Linh

Nguồn tin: Báo Dân Trí