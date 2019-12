Ngôi nhà phủ hoa chùm ớt ở Lâm Đồng "biến mất", bao người ngẩn ngơ tiếc nuối

Mới đây, mạng xã hội lan truyền bài viết chia sẻ thông tin giàn hoa xác phá màu cam ở thôn B’Đơr, Lâm Đồng đã có 1 vị khách hỏi mua và chủ nhân ngôi nhà đã đồng ý bán khiến nhiều người ngẩn ngơ.

Ngôi nhà hoa chùm ớt rực rỡ giữa mảnh đất Tây Nguyên - Ảnh: Tuổi trẻ Online

Bài viết do tài khoản N.Đ.H đăng tải trên trang cá nhân với nội dung như sau:

"Giàn hoa ấy nay đã không còn.

Ừ nó đã rời Tây Nguyên về Hà Nội. Nhiều người trong đó có mình mất một góc trời lãng du.

Mùa cuối đông này, ngôi nhà phủ đầy hoa chùm ớt ở thôn B'Đơr, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng ấy trống trơn. Ngôi nhà gỗ mái tole phủ đầy hoa chùm ớt từng đốn tim bao nhiều người, giờ không còn bông hoa nào.

Ngôi nhà của anh K' Tép từng khiến bao nhiêu người phải rụng tim vì giàn hoa. Bao nhiêu bạn dân phượt, bao nhiêu bài báo từng in ảnh.

Người ta biết đến Bảo Lộc, Bảo Lâm nhiều hơn, cũng vì ngôi nhà. Nó như một điểm nhấn giữa tây nguyên mùa nắng lạnh.

Có người khách ở Hà Nội, đọc báo mạng, tìm về hỏi mua. Anh K Tép đã bán nó. Họ trả anh 16 triệu đồng rồi cắt cành, bứng gốc mang về.

Ôi, có thể anh ấy cần tiền (hẳn rồi) nhưng bao nhiêu người ngẩn ngơ. Nếu mà biết nó bị bán đi, chắc rất nhiều người sẵn lòng bỏ tiền để giữ lại giàn hoa ấy, bụi chùm ớt cổ thụ ấy lại với thôn B' Đơr để ngọn lửa leo ấy cứ sáng bừng Tây Nguyên mùa nắng lạnh.

Hôm qua ghé Bảo Lâm, anh Nguyễn Thương, chủ quán cơm Khánh Thy, một nhà nhiếp ảnh, ngậm ngùi: Tiếc quá, anh K' Tép bán nó đi rồi. Anh ấy có trồng lại mấy dây chùm ớt khác.

Nhưng, phải mấy chục năm nữa, cũng có thể chẳng bao giờ có được một giàn hoa như thế.

Cái sắc màu ấy ra đi với 16 triệu đồng. Không trách vì chẳng có quyền gì trách anh K' Tép.

Nhưng cứ ngậm ngùi".

Chia sẻ với Tuổi trẻ về thông tin này, anh K’Típ cho biết, giàn hoa anh trồng đã hơn 17 năm. Ngày đó, trong làng cũng có nhà trồng hoa chúm ớt như thế khiến anh vô cùng thích thú nên khi dựng xong căn nhà này anh đã trồng cây hoa này.

Nguồn video: Tuổi trẻ Online

"Có người tìm tới mua gốc chùm ớt 16 triệu đồng, mình không có ý bán nhưng vợ con mình cần tiền nên bảo bán. Mình đành đồng ý. Lúc người ta tới cắt hết lá hoa rồi đào gốc mang đi, mình tiếc đứt ruột. Bán xong, mình trồng ngay cây khác vì không quen mái nhà trống trơn như vậy", K’Típ nói.

Là người nhiều lần đưa giới sáng tác ảnh đến căn nhà của anh K’Típ, nhiếp ảnh Nguyễn Văn Thương (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) tỏ ra vô cùng tiếc nuối khi biết thông tin giàn hoa bị bán.

"Anh em tiếc quá, cứ bảo nếu K’Típ cho biết thì sẽ mua lại rồi để đấy. Bán đi rồi biết khi nào mới có lại căn nhà phủ đầy hoa như xưa. Thời gian và công sức mà K’Típ chăm nom giàn hoa không thể nào mua lại được", anh Thương chia sẻ với Tuổi trẻ.

Dàn hoa chùm ớt anh K’Típ mới trồng đã bắt đầu ra hoa - Ảnh: Tuổi trẻ Online

Được biết, dàn hoa chùm ớt anh K’Típ mới trồng lại nay đã bắt đầu ra hoa. Anh cho biết, nếu đúng như tính toán, cây hoa này sẽ phủ đầy mái nhà dù không đầy như trước đó.

Tác giả: Quỳnh Chi

Nguồn tin: Báo đời sống và Pháp luật