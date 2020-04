Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc lợi dụng dịch bệnh để bắt nạt láng giềng ở Biển Đông

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters ngày 23-4 (giờ Mỹ) dẫn lời Ngoại trưởng Pompeo trong cuộc họp báo tại Washington cho rằng Trung Quốc lợi dụng tình hình thế giới đang tập trung chống đại dịch COVID-19 để thực hiện "hành vi gây hấn" nhằm làm xói mòn tự trị ở Hong Kong, gây áp lực quân sự lên Đài Loan và ức hiếp các nước láng giềng ở Biển Đông.

"Mỹ cật lực phản đối thói bắt nạt của Trung Quốc. Chúng tôi hi vọng các nước khác sẽ buộc họ chịu trách nhiệm" - Ngoại trưởng Mỹ nói, cho biết ông sẽ nói chuyện với những người đồng cấp tại các nước ASEAN trong ngày 23-4.

Ông Pompeo cũng nhắc lại các cáo buộc rằng Trung Quốc đã không cung cấp thông tin kịp thời, vi phạm các quy định của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và che giấu thông tin về việc lây nhiễm trong cộng đồng của virus corona chủng mới trong một tháng.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, Trung Quốc đã ngưng xét nghiệm các mẫu bệnh mới, hủy các mẫu đang có và không cung cấp thông tin cho thế giới, cản trở việc theo dõi virus.

Thậm chí khi thông báo với WHO về dịch bệnh, Bắc Kinh "không chia sẻ toàn bộ thông tin mình có. Thay vào đó, họ đã che giấu mức độ nguy hiểm của dịch bệnh" - ông Pompeo cáo buộc.

Dẫn các quy định của WHO năm 2007, Ngoại trưởng Mỹ nói rằng WHO có nghĩa vụ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn trong các phòng xét nghiệm virus ở Vũ Hán, Trung Quốc và trách Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã không công khai việc Trung Quốc không tuân thủ các quy định.

Trước đó, cố vấn Peter Navarro của Nhà Trắng cũng cho rằng Trung Quốc che giấu thông tin để giành ưu thế trong cuộc đua sản xuất vắcxin chống COVID-19.

Bắc Kinh bác bỏ các các buộc về việc xử lý dịch bệnh, khẳng định nước này luôn minh bạch và cởi mở thông tin về sự lây lan của virus corona chủng mới.

Tác giả: TRẦN PHƯƠNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ