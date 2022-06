Ngoài giảm án, ông Nguyễn Đức Chung được trả lại nhà, chung cư cao cấp

Trước đó, quá trình điều tra, ngày 11/1/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra Lệnh kê biên tài sản của bị cáo Võ Tiến Hùng là nhà đất tại 41 Nguyễn Thượng Hiền, quận Hai Bà Trưng. Ngày 10/5/2021, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an ra Lệnh kê biên tài sản của ông Nguyễn Đức Chung, gồm: nhà đất tại số 88 Trung Liệt (quận Đống Đa), 2 căn hộ chung cư cao cấp ở quận Thanh Xuân. Cùng ngày 10/5/2021, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an ra Lệnh kê biên tài sản của bị cáo Nguyễn Trường Giang là căn hộ chung cư cao cấp tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai. Ngày 15/7/2021, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an ra Lệnh kê biên tài sản của Công ty Arktic, gồm một số thiết bị, máy móc chuyên dụng.