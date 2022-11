Nghịch tử đánh mẹ tử vong, cha phải bỏ chạy khỏi nhà

Ngày 21/11, Công an TP Tân An, tỉnh Long An cho biết, đang tạm giữ nghi phạm tên T. (31 tuổi), để điều tra làm rõ hành vi "cố ý gây thương tích dẫn đến chết người". Nạn nhân chính là mẹ ruột của T..

Hẻm xảy ra vụ việc.



Thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 19/11, T. là con trai bà K.T. (53 tuổi) đi nhậu cùng bạn bè trở về nhà. Khi vào bên trong xảy ra mâu thuẫn giữa hai mẹ con. Do có men rượu người con trai lớn tiếng chửi cha mẹ, đồng thời đuổi đánh cả hai người tại căn nhà.

...

Thấy vợ bị đánh, chồng bỏ chạy ra ngoài chờ đến lúc T. đi ngủ mới dám quay vô. Do sự việc xảy ra tại căn nhà cuối hẻm nên gần như mọi người xung quanh không hay biết. Đến ngày 20/11, bà K.T., tử vong do vết thương quá nặng.

Nhận được tin báo, Công an TP Tân An nhanh chóng có mặt tại hiện trường thực hiện các bước khám nghiệm tử thi, sau đó bắt giữ T. để phục vụ công tác điều tra./.

Tác giả: Hương Trà

Nguồn tin: baovephapluat.vn